به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت آب، کشاورزی و شیلات استان بوشهر اظهار کرد: بخش کشاورزی استان از ظرفیتهای متنوعی در حوزههای زراعت، باغبانی، دام، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی برخوردار است و توسعه این ظرفیتها نیازمند توجه به زیرساختهای اساسی بهویژه آب است.
وی افزود: از مجموع ۳۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی استان، حدود ۱۶۰ هزار هکتار به اراضی زراعی و حدود ۴۰ هزار هکتار به نخیلات اختصاص دارد که نشاندهنده جایگاه مهم نخل و خرما در کشاورزی بوشهر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی استان در حوزههای مختلف از جمله محصولات زراعی، باغی، دام و طیور و شیلات انجام میشود و گسترش زیرساختها میتواند زمینه افزایش این تولیدات را فراهم کند.
ظرفیتهای گسترده کشاورزی و شیلات
بحرانی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان گفت: سالانه حدود ۱.۲۵ میلیون تن محصولات زراعی در استان تولید میشود که گوجهفرنگی خارج از فصل با حدود ۶۵۰ هزار تن، سهم قابل توجهی از این تولیدات را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: استان بوشهر در حوزه شیلات نیز ظرفیت قابل توجهی دارد و سالانه حدود ۳۰ هزار تن میگو تولید میشود. همچنین ظرفیتهای استان در بخش دام سنگین و طیور نیز قابل توجه است و سالانه حدود ۶۰ هزار تن تولیدات دام سنگین و ۲۲ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت آبزیپروری اظهار کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۳۰۰ تن ماهی پرورشی در استان تولید میشود، در حالی که ظرفیت اسمی تولید ماهی پرورشی استان حدود ۱۵ هزار تن است.
بحرانی تصریح کرد: با توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در حوزه آبزیپروری، میتوان ظرفیت تولید ماهی پرورشی استان را به حدود ۱۶۰ هزار تن افزایش داد که تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش است.
وی با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی گفت: حدود ۳۲۰ واحد تولیدی و تبدیلی در بخش کشاورزی استان فعال هستند و تقویت این واحدها میتواند به تکمیل زنجیره تولید، فرآوری محصولات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در استان کمک کند.
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