به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر چهارشنبه در این مراسم، با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی و قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، اظهار کرد: آتش‌نشانی یکی از ارکان مهم ایمنی شهری است و نیروهای این مجموعه مسئولیت مهمی در صیانت از جان و اموال مردم بر عهده دارند.

وی با اشاره به شرایط خاص و وجود تأسیسات صنعتی در شهرستان عسلویه، بر ضرورت ارتقای مستمر آمادگی، دانش تخصصی، تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: سرعت و دقت از مؤلفه‌های اساسی در عملیات آتش‌نشانی است و آموزش مستمر، آمادگی جسمانی و برگزاری مانورهای مشترک می‌تواند سطح آمادگی نیروها را افزایش دهد.

فرماندار عسلویه همچنین با قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر عسلویه برای تقویت ناوگان آتش‌نشانی، بر تداوم حمایت و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد.

در ادامه جمالی شهردار عسلویه با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات آتش‌ نشانی اظهار کرد: خودروی جدید ۸ تنی با برخورداری از تجهیزات مورد نیاز عملیات اطفای حریق و امداد رسانی، به منظور ارتقای آمادگی نیروهای آتش‌نشانی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی در حوادث به ناوگان این مجموعه اضافه شده است.



وی افزود: با توجه به شرایط و توسعه شهر عسلویه و ضرورت برخورداری از تجهیزات مناسب، تأمین و به‌ روزرسانی امکانات آتش‌ نشانی از اولویت‌های مدیریت شهری است.



این خودروی آتش‌نشانی با هدف تقویت تجهیزات و افزایش توان عملیاتی آتش‌ نشانی شهر عسلویه، با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شده است.



در پایان این مراسم، از جمعی از آتش‌ نشانان شهرداری عسلویه به پاس تلاش‌ها، فداکاری و خدمات آنان در تأمین ایمنی و خدمت‌ رسانی به شهروندان تقدیر شد.