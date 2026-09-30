الحسینی: سلاح مقاومت امانتی در دست مبارزان ما خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جعفر الحسینی، سخنگوی مقاومت اسلامی عراق، در جشن خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق گفت: ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۱ چاره ای جز شکست نداشت تا عراق اولین پیروزی خود را رقم بزند.

وی تاکید کرد: مردان مقاومت اسلامی عراق برای مقابله با موج تکفیری که نزدیک بود بغداد پایتخت را سرنگون کند به پا خاستند.

سخنگوی مقاومت عراق افزود: پس از صدور فتوای مرجعیت نقش گروههای مقاومت تضمین موفقیت فتوی با آموزش شمار زیادی داوطلب بود.

وی تصریح کرد: نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق بازگشتند. مقاومت موفق شد که سلاح خود را برای مقابله با اشغال دوم عراق از سوی آمریکا توسعه دهد.

الحسینی تاکید کرد: اشغالگران آمریکا مواضع حشد شعبی را در جریان جنگ پشتیبانی غزه و تجاوز به ایران هدف قرار دادند.

سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که «مقاومت» خود را ملزم به هیچ زمان‌بندی یا توافقی که از سوی یک طرف دولتی یا سیاسی صادر شود، نمی‌داند.

الحسینی بیان کرد: بیش از ۴۰ روز است که مقاومت اسلامی از طریق کمیته چهارجانبه تشکیل‌شده از سوی چارچوب هماهنگی و با توافق دولت عراق، وارد مذاکراتی برای بررسی روند سازماندهی سلاح مقاومت در مقابل تحقق حاکمیت کامل و فراگیر عراقشده است که شامل خروج نیروهای آمریکایی، ناتو و تمامی اشکال حضور نظامی خارجی از عراق، در زمین، هوا و دریا، است. مقاومت اسلامی حق پاسخ مستقیم به هرگونه نقض یا تجاوز امریکایی یا اسرائیلی به حاکمیت عراق را برای خود محفوظ می‌داند.

الحسینی اشاره کرد: با این حال، پاسخ دولت عراق تا این لحظه به ما نرسیده است، با وجود اینکه برگه توافق به‌طور رسمی از سوی کمیته چهارجانبه تعیین‌شده از طرف چارچوب هماهنگی و همچنین گروه‌های مقاومت شامل چهار گروه، امضا شده است.

سخنگوی رسمی «مقاومت اسلامی عراق» تصریح کرد: سلاح مقاومت همچنان امانتی در دستان مجاهدان ما باقی خواهد ماند و همان‌گونه که همواره بوده، جهت آن علیه هر دشمنی خواهد بود که عراق و مردم آن را هدف قرار دهد. درهای ما همچنان به روی هر گفتگویی که حاکمیت و عزت عراق و رهایی از سلطه آمریکا، شر، جنایت و طغیان را تضمین کند، باز خواهد بود.