طرح توسعه زاگرس در مسیر ورود به قانون بودجه ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد سرشماری نفوس و مسکن کردستان اظهار کرد: طی دو سال گذشته موضوع توجه ویژه به کردستان در برنامههای توسعهای به صورت مستمر در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان پیگیری شده است.
وی افزود: در جلسه اخیر سازمان برنامه و بودجه، طرح توسعه زاگرس شامل استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان در شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه مطرح و مصوبه لازم را دریافت کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: تلاش میشود این طرح در قالب احکام لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد و با توجه به ظرفیتهای موجود، زمینه اجرای برنامههای توسعهای و جذب سرمایهگذاری در استانهای هدف فراهم شود.
آمادهسازی بسته مشارکت بخش خصوصی
محمدی با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی بیان کرد: بر اساس بند «۳» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته و استانها مکلف شدهاند بستههای مشارکتی خود را برای ورود بخش خصوصی تدوین کنند.
وی اضافه کرد: کردستان در زمینه مشارکت عمومی و خصوصی از استانهای دارای تجربه موفق بوده و تعدادی از پروژههای قابل واگذاری نیز در استان شناسایی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: در بسته مشارکتی استان، پروژههایی از جمله توسعه دانشگاه سنندج، احداث پارکینگ بیمارستان کوثر، طرحهای گردشگری، احداث و تکمیل خوابگاه ۲۰۰ نفری بیجار، بازسازی چمن مصنوعی مجموعه ورزشی ملک سنندج، تجاریسازی برخی ظرفیتهای آموزش و پرورش و پروژههای حوزه آب منطقهای پیشبینی شده است.
محمدی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی علاوه بر کاهش فشار منابع اعتباری دولت، میتواند زمان اجرای پروژهها را کاهش داده و بهرهوری طرحهای عمرانی را افزایش دهد.
تغییر رویکرد در ارزیابی پروژههای عمرانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد جدید برنامهریزی در استانها اشاره کرد و گفت: در این رویکرد، صرفاً اتمام پروژه ملاک ارزیابی نیست، بلکه میزان تأثیرگذاری طرحها بر زندگی مردم، اقتصاد، آموزش و بهداشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: برای مدیران باید در کنار مسئولیت، اختیار لازم نیز در نظر گرفته شود و مدیرانی که بتوانند برنامهها را به نتایج ملموس برای مردم تبدیل کنند، از نظام انگیزشی برخوردار خواهند شد.
محمدی خاطرنشان کرد: قرار است این رویکرد ابتدا در چند اولویت استان به صورت پایلوت اجرا شود و شورای برنامهریزی و توسعه نیز از آن پشتیبانی کند.
سرشماری به سمت نظام اطلاعاتی مستمر میرود
وی همچنین از قرار گرفتن سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دستور کار سازمان مدیریت و برنامهریزی و مرکز آمار ایران خبر داد و اظهار کرد: سرشماری پیشرو با دورههای گذشته تفاوت دارد و هدف آن حرکت به سمت نظامی مستمر برای بهروزرسانی اطلاعات جمعیتی و مکانی است.
محمدی بیان کرد: در این شیوه تلاش میشود اطلاعات به صورت مستمر در پایگاههای اطلاعاتی بهروزرسانی شود تا برنامهریزان به جای اتکا به نتایج سرشماریهای چند سال یکبار، از دادههای جدید برای تصمیمگیری استفاده کنند.
وی ادامه داد: اجرای این شیوه میتواند ضمن کاهش هزینههای سرشماری، سرعت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برنامهریزی را نیز افزایش دهد.
تأکید بر همکاری دستگاهها
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به آمادهسازی مقدمات اجرای این طرح در استان گفت: حوزهبندیها و نقشههای مورد نیاز آماده شده و مراحل مختلف سرشماری با همکاری دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
محمدی بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف استان تأکید کرد و افزود: مراکز بهداشت، خانههای بهداشت، دفاتر امور شهری و روستایی، ثبت احوال، ثبت اسناد و دستگاههای مرتبط باید در اجرای دقیق این طرح همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این شیوه تجربه جدیدی برای استان محسوب میشود، همکاری دستگاهها برای رفع چالشهای احتمالی و دستیابی به دادههای دقیق و قابل اتکا ضروری است.
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