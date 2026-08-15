جوزف عون در واکنشی منفعلانه: حملات اسرائیل به لبنان محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان به حملات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
جوزف عون رئیسجمهور لبنان، حملات مداوم رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی، بهویژه استان النبطیه و حومه آن را که به شهادت تمام اعضای یک خانواده از اهالی شهرک «انصار» منجر شد، محکوم کرد.
وی این اقدامات را نقض آشکار و مکرر توافق موسوم به چارچوب، آسیب به فعالیتهای گروه هماهنگی نظامی و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی در زمینه حمایت از غیرنظامیان خواند.
عون گفت: این اقدامات تجاوزکارانه، پیامی کاملاً واضح و مستقیم علیه مسیر گفتگوهای سیاسی و کارشکنی در تلاشهای آمریکا برای اجرای این توافقنامه است.
پیش از این نیز، نواف سلام نخستوزیر این کشور اعلام کرد: برخورد با هرگونه ساختار نظامی تنها وظیفه ارتش و نهادهای قانونی لبنان است و اقدامات اسرائیل حاکمیت این کشور و امنیت شهروندان را به خطر میاندازد.
او تصریح کرد: افزایش حملات اسرائیل که از بامداد امروز در شهر نبطیه، شهرکهای انصار، دیر الزهرانی و روستاهای اطراف رخ داده و با حملات و گلولهباران شدید و ایجاد رعب و وحشت میان مردم در منازلشان همراه بوده، امری فوقالعاده خطرناک است و تلاشها برای تثبیت ثبات در جنوب را از بین می برد.
وی تأکید کرد: هفت شهید حمله هوایی اسرائیل به شهرک انصار زیرساختهای نظامی نبودند و زنان و کودکانی که در این حادثه به شهادت رسیدند نیز اهداف نظامی محسوب نمیشوند.
نواف سلام افزود: مسئولیت برخورد با هرگونه ساختار نظامی در صورت وجود در خاک لبنان انحصاراً بر عهده دولت لبنان از طریق ارتش و نهادهای قانونی آن است و وجود چنین مواردی هرگز به اسرائیل این حق را نمیدهد که ورود به خاک لبنان را برای خود مباح و مجاز بشمارد یا جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد.
نخستوزیر لبنان در پایان خاطرنشان کرد: اسرائیل باید به این تشدید بحران پایان دهد؛ چرا که امنیت مردم ما و حق آنها برای زندگی در سرزمینشان، موضوعی قابل مذاکره یا معامله نیست.
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