ظفرقندی: نیروهای نظامی و انتظامی سهم خود را در دفاع از کشور ادا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور و همایش ملی آموزش ارزیابان اعتباربخشی که در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر کیفیت خدمات درمانی، گفت: ارزیابی و اعتباربخشی باید در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران منجر شود.



وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به برگزاری این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، از میزبانی مسئولان این دانشگاه قدردانی کرد و یاد شهدای نیروهای مسلح را گرامی داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: در ایامی قرار داریم که همه نیروهای نظامی و انتظامی کشور، اعم از ارتش و سپاه، سهم خود را در دفاع از ملت و پرچم کشور ادا کرده‌اند و امروز جای شهدای این عرصه در میان ما خالی است.



ظفرقندی همچنین با گرامیداشت یاد فرماندهان و شهدای نیروهای مسلح، گفت: در دوره مسئولیت خود با برخی از این عزیزان از نزدیک آشنا شدم و واقعاً شیفته شخصیت‌هایی همچون امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، امیر عزیز نصیرزاده و بزرگان نظامی کشور همچون سردار باقری و سردار رشید شدم. این شهدا و فرماندهان، پرچمدار عزت کشور هستند و یاد و نام آنها زنده خواهد ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسیر ارتقای نظام سلامت باید از ارزیابی آغاز شود، افزود: باید روندی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کنیم که از ارزیابی آغاز شود، سپس به اعتباربخشی و در نهایت به ارتقای کیفیت و بهبود مستمر منجر شود.



وزیر بهداشت با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ضرورت حرکت مستمر انسان به سمت کمال، اظهار کرد: آنچه در آموزه‌های دینی و ملی خود آموخته‌ایم این است که باید روزبه‌روز بهتر شویم. امیرالمؤمنین(ع) نیز تأکید دارند که کسی که دو روزش مساوی باشد، زیان کرده است. امروز دنیا نیز به همین مفهوم رسیده و از آن با عنوان «بهبود مستمر کیفیت» یاد می‌شود.

ظفرقندی ادامه داد: لازمه حرکت رو به جلو، ارزیابی است. باید بدانیم از کجا آمده‌ایم، اکنون در چه جایگاهی قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برویم.

وی یکی از نکات مهم در ارزیابی بیمارستان‌ها را توجه به روند رشد و ارتقای کیفیت دانست و گفت: ممکن است بیمارستانی ساختمان جدید و امکانات مناسبی داشته باشد، اما باید دید میزان پیشرفت و ارتقای کیفیت آن از یک دوره ارزیابی تا دوره بعدی چقدر بوده است. در مقابل ممکن است بیمارستانی قدیمی‌تر باشد و امکانات و تجهیزات کمتری داشته باشد، اما میزان رشد و ارتقای کیفیت آن بیشتر باشد.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات درمانی صرفاً به تجهیزات و ساختمان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم ارزیابی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، اخلاق حرفه‌ای و رفتار حرفه‌ای است. بیمار زمانی که وارد بیمارستان می‌شود باید با کرامت و احترام با او برخورد شود.



وی افزود: ممکن است بیمارستانی از نظر تجهیزات و امکانات کمبودی نداشته باشد، اما آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، رضایتمندی بیماران و اخلاق حرفه‌ای است و این موضوع باید در معیارهای ارزیابی نیز جایگاه مشخصی داشته باشد.



ظفرقندی با اشاره به نتایج برخی مطالعات درباره عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران گفت: در یکی از بررسی‌هایی که در یک بیمارستان بزرگ تهران انجام شده بود، از بیمارانی که عمل جراحی یا بستری شده بودند درباره عوامل مؤثر بر رضایتمندی سؤال شده بود. در میان عوامل مختلف، یکی از مهم‌ترین موارد برای بیماران این بود که پزشک هر روز به بیمار سر بزند، چند دقیقه برای او وقت بگذارد و وضعیتش را پیگیری کند.



وی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که کیفیت خدمات درمانی فقط با امکانات و تجهیزات سنجیده نمی‌شود و ارتباط مناسب پزشک و بیمار نیز نقش مهمی در رضایتمندی دارد.



وزیر بهداشت همچنین بر استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای ارزیابی تأکید کرد و گفت: امروز دیگر نباید صرفاً به روش‌های دستی، کاغذی و تیک‌زدن اکتفا کنیم. می‌توانیم از روش‌های پیشرفته‌تر، فناوری‌های نوین، پلتفرم‌ها و حتی هوش مصنوعی استفاده کنیم.

وی افزود: اگر قرار است بهبود مستمر کیفیت داشته باشیم، باید روش‌های ارزیابی و سنجش کیفیت را نیز روزبه‌روز ارتقا دهیم تا بتوانیم از حقوق مردم که یکی از بزرگ‌ترین افتخارات و نعمت‌های الهی است، بهتر حمایت کنیم.



ظفرقندی با اشاره به نتایج برخی نظرسنجی‌ها درباره میزان اعتماد عمومی به گروه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: در یکی از نظرسنجی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین در یک نظرسنجی گسترده از سوی مرکز پژوهش‌های اجتماعی وزارت کشور، نیروهای نظامی و جامعه پزشکی، از جمله اساتید دانشگاه، در میان گروه‌هایی قرار داشته‌اند که میزان اعتماد به آنها بالا بوده است.



وی این اعتماد عمومی را یک نعمت دانست و گفت: امام حسین(ع) می‌فرمایند خداوند نیازهای مردم را به دست برخی افراد برطرف می‌کند. آیا بالاتر از سلامت و امنیت، نیازی وجود دارد؟ این دو نعمت در اختیار حوزه بهداشت و درمان و نیروهای نظامی قرار گرفته است و باید قدر آن را بدانیم.



وزیر بهداشت تأکید کرد: باید با نهایت دقت، حوصله و احترام با مردم برخورد کنیم؛ چراکه بیمار و مراجعه‌کننده در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین شرایط زندگی خود به نظام سلامت مراجعه کرده است.



ادامه دارد ...