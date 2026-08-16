به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که فقط برای یک ماه رژیم غذایی وگان را رعایت کردند، در مقایسه با افرادی که رژیم غذایی غنی از گوشت مصرف می‌کردند، تغییراتی در بیان ژنتیکی تجربه کردند که باعث التهاب کمتر و پیری کُندتر شد.

«جروم مرتنز»، محقق و استادیار علوم اعصاب در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو، گفت: «یافته قابل توجه صرفاً این نیست که یک رژیم غذایی نسبت به رژیم غذایی دیگر عملکرد بهتری داشته است. بلکه این است که اپی‌ژنوم تنها در چهار هفته به طور قابل اندازه‌گیری پاسخ داد، که نشان می‌دهد زیست‌شناسی ما بسیار پویاتر - و پاسخگوتر به انتخاب‌های روزمره - از آنچه اغلب تصور می‌کنیم، است.»

برای این مطالعه، محققان به طور تصادفی ۴۸ بزرگسال سالم را برای پیروی از رژیم غذایی وگان یا رژیم غذایی غنی از گوشت به مدت یک ماه تعیین کردند. هر دو رژیم غذایی کالری مشابهی داشتند.

سپس این تیم بیش از ۸۰۰۰۰۰ مکان در سراسر ژنوم انسان را که متیلاسیون - فرآیندی که ژن‌ها را روشن یا خاموش می‌کند - در آنها رخ می‌دهد، تجزیه و تحلیل کرد.

نتایج نشان داد که رژیم غذایی وگان سیستم ایمنی را به سمت حالت التهابی کمتر سوق می‌دهد و سطوح پایین‌تری از سلول‌های محرک التهاب و سطوح بالاتری از سلول‌هایی را که پاسخ ایمنی را تنظیم می‌کنند، ترویج می‌دهد.

محققان گفتند که این تغییرات ژنتیکی با محتوای نمونه‌های خون بیماران مطابقت نزدیکی داشت.

همچنین به نظر می‌رسد که رژیم غذایی وگان فعالیت ژن‌های دخیل در مسیرهای مرتبط با سرطان را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های ژنتیکی دیگری را که می‌توانند کلسترول را کاهش دهند، پاسخ به انسولین را بهبود بخشند و پاسخ ترمیم DNA را افزایش دهند، تقویت می‌کند.

علاوه بر این، محققان گفتند که رژیم غذایی وگان در طول دوره مطالعه یک ماهه، پیری بیولوژیکی را کُند می‌کند.

مرتنز گفت: «این یافته‌ها این ایده را تقویت می‌کنند که همه معیارهای پیری بیولوژیکی، زیست‌شناسی یکسانی را نشان نمی‌دهند. ساعت‌های مرتبط با خطر بیماری و سلامت کلی به طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کردند، که نشان می‌دهد تغییرات غذایی بر مسیرهای مرتبط با سلامت تأثیر می‌گذارند، نه صرفاً بر گذر زمان.»

با این حال، از آنجا که این مطالعه نسبتاً کوچک بود و تغییرات ژنی ناچیز بود، مطالعات بزرگتر و طولانی‌تری برای نشان دادن اینکه آیا رژیم غذایی وگان واقعاً باعث کاهش خطر بیماری می‌شود یا خیر، مورد نیاز است.