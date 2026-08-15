به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر شنبه در نشست شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، اظهار کرد: مسائل فرهنگی مدارس پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برای بررسی و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه باید از ظرفیت یک تیم تخصصی متشکل از روانشناس، جامعه‌شناس و افراد آشنا با ویژگی‌های نسل جدید استفاده شود.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی زمانی می‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد که متناسب با فضای آموزش و پرورش، نیازهای دانش‌آموزان و اقتضائات نسل جدید طراحی و اجرا شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به اهمیت شناخت زبان ارتباطی نوجوانان و جوانان، تصریح کرد: برنامه فرهنگی موفق نیازمند درک صحیح از دغدغه‌ها، نیازها و شیوه ارتباطی نسل جدید است و بدون چنین شناختی نمی‌توان انتظار اثربخشی مطلوب از برنامه‌ها داشت.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های فرهنگی آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: دانش‌آموزان و تشکل‌های فعال در مدارس می‌توانند نقش موثری در طراحی، اجرا و گسترش برنامه‌های فرهنگی داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است از ظرفیت طلاب توانمند و آشنا با مسائل تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان نیز در مدارس و مناطق مختلف استان استفاده شود تا برنامه‌های حوزه و آموزش و پرورش با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در حوزه تربیت نسل آینده، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از نظر کارشناسان و توجه جدی به شرایط فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان است.