به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان و امید در جامعه گفت: در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، داشتن اراده‌ای قوی برای مقابله با دشمن ضروری است و این اراده بر دو پایه ایمان و امید استوار است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دولت، مسئولان و وزارت ارتباطات در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: مسئولان در بخش‌های مختلف، با وجود خطرات و مشکلات ناشی از جنگ، تلاش کردند ارتباط میان مسئولان، رسانه ملی و مردم قطع نشود و دشمن به هدف خود برای ایجاد اختلال در این ارتباط دست پیدا نکند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات افزود: امروز اینترنت و فضای ارتباطی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم و فعالیت دستگاه‌های اجرایی است و قطع این ارتباط می‌تواند روند بسیاری از امور را مختل کند؛ بنابراین توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: در جنگی که میان ما و دشمنان شکل گرفته، آنچه بیش از هر چیز نیاز داریم، اراده قوی برای مقابله است و این اراده نیازمند ایمان و امید است. اگر ایمان به توحید در جامعه تضعیف شود، بسیاری از اتفاقات مثبت و حرکت‌های سازنده نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تضعیف ایمان و امید مردم گفت: دشمن امروز برای ضربه زدن به ایمان و امید جامعه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است و دستگاه‌های فرهنگی باید با جدیت در برابر این جریان ایستادگی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به موضوع عفاف، حیا و حجاب تصریح کرد: مسائل فرهنگی، از جمله عفاف و حجاب، دغدغه مشترکی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه نهادهایی که در این زمینه مأموریت و تکلیف دارند، باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا زمینه تضعیف ایمان در جامعه فراهم نشود.

وی فضای مجازی را از دیگر عرصه‌های مهم دانست و گفت: همان‌طور که توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی ضروری است، باید برای آسیب‌های این فضا در حوزه امنیت، اخلاق و فرهنگ، به‌ویژه در میان جوانان، نیز تدبیر جدی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه ایمان می‌تواند قوه محرکه و موتور پیشران جامعه باشد، افزود: در کنار ایمان، امید نیز باید در جامعه تقویت شود و همه مسئولان در این زمینه وظیفه دارند. یکی از راه‌های ایجاد امید، اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و دستاوردهای انجام‌شده در بخش‌های مختلف است.

وی بیان کرد: در حوزه ارتباطات و دیگر بخش‌ها اقدامات و فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌شود، اما گاهی در بیان و اطلاع‌رسانی این اقدامات کوتاهی می‌کنیم؛ در حالی که مردم باید از خدمات و تلاش‌هایی که برای پیشرفت کشور انجام می‌شود، آگاه شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های جوانان و ملت ایران اظهار کرد: کشور از استعدادهای فراوانی برخوردار است و شجاعت جوانان و مردم در مواجهه با دشمن، یکی از سرمایه‌های بزرگ و مایه امید است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر و تبدیل کشور به قدرت برتر منطقه باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به محوریت رهبری در شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در میدان جنگ، فرمانده محور حرکت نیروهاست، در شرایط حساس نیز باید فرمایشات و بیانات ولی امر جامعه، محور حرکت همه مجموعه‌ها و مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی تصریح کرد: در شرایط جنگ نظامی و فرهنگی، باید از بیان مطالبی که موجب ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه می‌شود، پرهیز کرد و محور سخنان و اقدامات، تقویت امید، انسجام و وحدت مردم باشد.