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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

نوری:بیانات رهبر انقلاب باید محور حرکت همه مجموعه‌ها باشد

نوری:بیانات رهبر انقلاب باید محور حرکت همه مجموعه‌ها باشد

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه خراسان شمالی گفت: بیانات رهبر انقلاب باید محور حرکت همه مجموعه‌ها باشد و از هر اقدامی که موجب دوقطبی‌سازی و اختلاف در جامعه می‌شود، پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان و امید در جامعه گفت: در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، داشتن اراده‌ای قوی برای مقابله با دشمن ضروری است و این اراده بر دو پایه ایمان و امید استوار است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دولت، مسئولان و وزارت ارتباطات در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: مسئولان در بخش‌های مختلف، با وجود خطرات و مشکلات ناشی از جنگ، تلاش کردند ارتباط میان مسئولان، رسانه ملی و مردم قطع نشود و دشمن به هدف خود برای ایجاد اختلال در این ارتباط دست پیدا نکند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات افزود: امروز اینترنت و فضای ارتباطی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم و فعالیت دستگاه‌های اجرایی است و قطع این ارتباط می‌تواند روند بسیاری از امور را مختل کند؛ بنابراین توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: در جنگی که میان ما و دشمنان شکل گرفته، آنچه بیش از هر چیز نیاز داریم، اراده قوی برای مقابله است و این اراده نیازمند ایمان و امید است. اگر ایمان به توحید در جامعه تضعیف شود، بسیاری از اتفاقات مثبت و حرکت‌های سازنده نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تضعیف ایمان و امید مردم گفت: دشمن امروز برای ضربه زدن به ایمان و امید جامعه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است و دستگاه‌های فرهنگی باید با جدیت در برابر این جریان ایستادگی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به موضوع عفاف، حیا و حجاب تصریح کرد: مسائل فرهنگی، از جمله عفاف و حجاب، دغدغه مشترکی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه نهادهایی که در این زمینه مأموریت و تکلیف دارند، باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا زمینه تضعیف ایمان در جامعه فراهم نشود.

وی فضای مجازی را از دیگر عرصه‌های مهم دانست و گفت: همان‌طور که توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی ضروری است، باید برای آسیب‌های این فضا در حوزه امنیت، اخلاق و فرهنگ، به‌ویژه در میان جوانان، نیز تدبیر جدی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه ایمان می‌تواند قوه محرکه و موتور پیشران جامعه باشد، افزود: در کنار ایمان، امید نیز باید در جامعه تقویت شود و همه مسئولان در این زمینه وظیفه دارند. یکی از راه‌های ایجاد امید، اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و دستاوردهای انجام‌شده در بخش‌های مختلف است.

وی بیان کرد: در حوزه ارتباطات و دیگر بخش‌ها اقدامات و فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌شود، اما گاهی در بیان و اطلاع‌رسانی این اقدامات کوتاهی می‌کنیم؛ در حالی که مردم باید از خدمات و تلاش‌هایی که برای پیشرفت کشور انجام می‌شود، آگاه شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های جوانان و ملت ایران اظهار کرد: کشور از استعدادهای فراوانی برخوردار است و شجاعت جوانان و مردم در مواجهه با دشمن، یکی از سرمایه‌های بزرگ و مایه امید است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر و تبدیل کشور به قدرت برتر منطقه باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به محوریت رهبری در شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که در میدان جنگ، فرمانده محور حرکت نیروهاست، در شرایط حساس نیز باید فرمایشات و بیانات ولی امر جامعه، محور حرکت همه مجموعه‌ها و مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی تصریح کرد: در شرایط جنگ نظامی و فرهنگی، باید از بیان مطالبی که موجب ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه می‌شود، پرهیز کرد و محور سخنان و اقدامات، تقویت امید، انسجام و وحدت مردم باشد.

کد مطلب 6917178

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