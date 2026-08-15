به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، این فرایند با استناد به بند (۶) راه‌کنش‌ها و اقدامات ارتقای تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و همانند سال گذشته، پس از دریافت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «بافر» انجام می‌شود.

در این دوره نیز، به منظور افزایش دقت و اتقان فرایند ارزیابی، ۱۰ درصد از اطلاعات دریافتی راست‌آزمایی خواهد شد و فعالیت‌های فرهنگی واحدها توسط کارگروه‌های تخصصی، با استفاده از روش‌های کمی، میدانی و خبرگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

پس از بررسی و تأیید نتایج توسط کمیته نظارت و ارزیابی فرهنگی، کارنمای اولیه واحدها صادر و جلسات دفاع از کارنما به صورت مجازی و بر اساس جدول زمان‌بندی که متعاقباً اعلام خواهد شد، برگزار می‌شود. در ادامه، کمیته نظارت و ارزیابی پس از جمع‌بندی نهایی درباره عملکرد هر واحد، نتایج را برای تصویب به شورای مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی ارائه خواهد کرد.

مسئولان کارگروه‌های ششمین دوره کارنمای فرهنگی‌اجتماعی

بر اساس احکام صادرشده، دکتر عادل حلاج دهقانی به عنوان رئیس کمیته بررسی و صدور کارنمای فرهنگی‌اجتماعی و رئیس کارگروه فرهنگی شاخص‌های ابتکارات و نوآوری فرهنگی، مدیریتی، قطب فرهنگی شهر و حل مسائل زیست‌بوم محلی و منطقه‌ای منصوب شده است.

همچنین دکتر سید حمید مهدیون ریاست کارگروه شاخص‌های خانواده و آراستگی و شئون رفتاری، صنایع خلاق فرهنگی، نهادهای دانشجویی، جریان استادی، مدیریت فرهنگی، کرسی‌های آزاداندیشی، فضای مجازی و رسانه و میزان تصدی‌گری را بر عهده دارد.

دکتر اسدالله بیات رئیس کارگروه شاخص نهادهای دانشجویی شامل تشکل‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی، تشکل‌های استادی و جلسات هیأت نظارت بر تشکل‌ها، دکتر موسوی‌نیا رئیس کارگروه شاخص ایثار و شهادت و دکتر گل‌محمدی رئیس کارگروه شاخص جریان استادی شامل اساتید درس اندیشه‌های امامین و انقلاب اسلامی و وصایای امام خمینی(ره) هستند.

همچنین ابوالقاسم علی‌فر مسئولیت کارگروه شاخص مدیریتی مربوط به درصد جذب اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، دکتر میرزا آقا بابازاده، معاون فرهنگی و دانشجویی واحد تبریز، ریاست کارگروه شاخص سلوک مدیران و دکتر سید محمود هاشمی، مسئول بسیج اساتید و دفتر هماهنگی کانون‌های دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست کارگروه شاخص بسیج اساتید را بر عهده دارند.

در این فرایند، جمعی از مدیران و کارشناسان فرهنگی نیز به عنوان اعضا و مسئولان تخصصی کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی، نشریات، کرسی‌های آزاداندیشی، فضای مجازی و رسانه، خانواده و آراستگی، جریان استادی، صنایع خلاق فرهنگی، ایثار و شهادت و افتخارات و میزبانی برنامه‌های ملی همکاری خواهند داشت.

ضوابط اجرایی کارنمای فرهنگی‌اجتماعی

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صرفاً مستندات ثبت‌شده در سامانه «بافر» ملاک ارزیابی خواهد بود و آخرین مهلت ثبت اطلاعات فعالیت‌های فرهنگی اجراشده، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است و پس از این تاریخ امکان ثبت اطلاعات جدید وجود نخواهد داشت.

کارگروه‌های تخصصی نیز از اول شهریورماه به مدت یک ماه، بررسی نهایی و امتیازدهی فعالیت‌های فرهنگی واحدها را انجام خواهند داد.

همچنین از روسای مراکز استان و روسای واحدهای دانشگاهی فعال سراسر کشور خواسته شده است نسبت به حضور نماینده واحد در جلسات دفاع از کارنمای اولیه که به صورت مجازی برگزار خواهد شد، اهتمام داشته باشند.

حضور معاون یا مدیر فرهنگی و دانشجویی واحد و مدیرکل، مدیر یا رئیس اداره فرهنگی اجتماعی استان در جلسات دفاع الزامی است و عدم حضور معاون یا مدیر فرهنگی و دانشجویی واحد، به منزله تأیید کارنمای فرهنگی‌اجتماعی صادرشده تلقی خواهد شد.

توزیع امتیازات شاخص‌های فرهنگی نیز بر اساس سطح واحدهای دانشگاهی شامل واحدهای ویژه، یک، دو و سه و مطابق جدول توزیع امتیازات شاخص‌های فرهنگی ابلاغی سال ۱۴۰۵–۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

این فرایند با هدف ارزیابی دقیق، منصفانه و مستند عملکرد فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و هویتی دانشگاه اجرا می‌شود.