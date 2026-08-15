محمدمهدی نصیری در جریان بازدید از بازار تاریخی بیجار و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سفر با دستور وزیر میراث فرهنگی انجام شد تا مسائل و مطالبات شهرستان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از نزدیک بررسی شود.

وی افزود: بخشی از مشکلات و مطالبات حوزه میراث فرهنگی بیجار از سال‌های گذشته مطرح بوده و در این بازدید تلاش شد ضمن بررسی شرایط موجود، گزارشی جامع از نیازها و روند اقدامات برای ارائه به وزیر میراث فرهنگی و مسئولان مرتبط تهیه شود.

مدیر کل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث فرهنگی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی بیجار، بیان کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

نصیری کناریر، بازار تاریخی بیجار را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دانست و گفت: ساماندهی و مرمت این بازار نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری، هیئت امنا و دیگر دستگاه‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: برخی مسائل و تعارضات احتمالی در مسیر اجرای طرح‌های مرمتی وجود دارد که تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت فرمانداری و همراهی هیئت امنا، این مشکلات برطرف شود تا روند مرمت و بهسازی بازار با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

فرش بیجار؛ میراثی که باید در خاستگاه خود معرفی شود

این مسئول وزارت میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه ویژه فرش بیجار، اظهار کرد: فرش این شهرستان دارای هویت و پیشینه مشخصی است، اما در مقاطعی به نام مناطق دیگر عرضه و معرفی شده و آن‌گونه که شایسته است در زادگاه خود مورد توجه قرار نگرفته است.

وی تأکید کرد: لازم است معرفی فرش بیجار و دیگر صنایع دستی شهرستان در خاستگاه اصلی آنها تقویت شود تا گردشگران علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، با هنر، فرهنگ و هویت بومی منطقه نیز آشنا شوند.

نصیری کناریر همچنین به وضعیت تیمچه حاج شهباز اشاره کرد و گفت: مرمت این بنای تاریخی به شکل مطلوبی انجام شده و موضوعاتی مانند نوسازی، نم‌زدایی و کنترل رطوبت نیز برای حفظ و نگهداری بهتر آن در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، افزود: استمرار این اقدامات می‌تواند به تکمیل طرح‌های مرمتی و استفاده مطلوب‌تر از بناهای تاریخی بیجار کمک کند.

مدیر کل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث فرهنگی همچنین از پیگیری ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در بیجار خبر داد و گفت: در این سفر موضوع فعالیت چند سرمایه‌گذار در بخش گردشگری، خانه‌های مسافر و مراکز اقامتی مطرح و دستورات لازم برای بررسی و پیگیری آنها صادر شد.

وی درباره ظرفیت گردشگری دریاچه سد سیازاخ نیز اظهار کرد: این منطقه از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان است و با توجه به پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی، امیدواریم موانع موجود برطرف شود و وزارت میراث فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود برای توسعه این ظرفیت همکاری کند.

امیرنظام گروسی محور یک مجموعه فرهنگی و موزه‌ای

نصیری کناریر با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی مرتبط با امیرنظام گروسی، گفت: بیجار زادگاه شخصیت‌های تاریخی برجسته‌ای است و امیرنظام گروسی یکی از این چهره‌هاست که می‌توان از ظرفیت نام و پیشینه وی برای تقویت فضاهای فرهنگی و موزه‌ای شهرستان بهره گرفت.

وی افزود: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، بخشی از مجموعه پیش‌بینی‌شده به صنایع دستی و بخش دیگری به فضای موزه‌ای مرتبط با امیرنظام گروسی اختصاص خواهد یافت و طرح محتوایی آن نیز از سوی مجموعه‌های تخصصی تدوین می‌شود.

این مسئول وزارت میراث فرهنگی تأمین اعتبار و تعیین تکلیف تملک این مجموعه را از الزامات اجرای طرح دانست و بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار از محل منابع توازن توسط دستگاه‌های مسئول، وزارت میراث فرهنگی نیز متناسب با ظرفیت‌های خود در تکمیل پروژه مشارکت خواهد داشت.

وی همچنین از پیگیری برای تعیین تکلیف یکی دیگر از خانه‌های تاریخی بیجار خبر داد و گفت: در صورت انجام تملک این بنا، امکان تبدیل آن به فضای موزه‌ای و فرهنگی فراهم خواهد شد.

نصیری کناریر با قدردانی از فرماندار و مجموعه فرمانداری بیجار برای همکاری در جابه‌جایی اداره میراث فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: ساماندهی این مجموعه می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای اجرای برنامه‌های آینده و توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری فراهم کند.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری و میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و موفقیت در این حوزه به همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، میراث فرهنگی، هیئت امنا، بخش خصوصی و مردم نیاز دارد.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: بیجار مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، فرش، صنایع دستی و گردشگری را در اختیار دارد و هم‌افزایی میان این ظرفیت‌ها می‌تواند گردشگری را به یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان تبدیل کند.