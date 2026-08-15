روانبخش: اختصاص یک همت به تکمیل آزادراه شهید سلیمانی در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت استمرار عملیات اجرایی آزادراه شهید سلیمانی، بر لزوم تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه تأکید کرد و خواستار اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات حوزه بزرگراهی کشور به این طرح شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فاز نخست آزادراه شهید سلیمانی به طول ۲۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی فاز دوم نیز آغاز شده است اما محدودیت منابع مالی موجب ایجاد مشکل در روند اجرای پروژه شده و عملیات آن در مقطعی متوقف شده است.



وی افزود: با توجه به اهمیت آزادراه شهید سلیمانی برای استان قم، تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا روند اجرایی آن دچار وقفه نشود و زمینه برای تکمیل طرح فراهم شود.



روانبخش با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های بزرگراهی کشور تصریح کرد: از مجموع ۱۲ همت اعتبار در نظر گرفته شده برای بزرگراه‌های کشور، سهم آزادراه شهید سلیمانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است و در حالی که پروژه‌های دیگر نیز از این منابع برخوردار شده‌اند، انتظار می‌رود سهم این پروژه افزایش یابد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار ما این است که دست‌کم یک همت از مجموع ۱۲ همت اعتبارات بزرگراه‌های کشور به آزادراه شهید سلیمانی اختصاص پیدا کند تا عملیات اجرایی این پروژه متوقف نشود.



وی ادامه داد: اختصاص این میزان اعتبار می‌تواند به استمرار عملیات اجرایی آزادراه شهید سلیمانی کمک کند و از ایجاد وقفه بیشتر در مسیر تکمیل پروژه جلوگیری کند.



روانبخش همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر موضوع اختصاص درآمد حاصل از عوارض آزادراه قم-تهران به پروژه آزادراه شهید سلیمانی تأکید کرد و گفت: این موضوع از حدود هفت تا هشت ماه پیش مطرح و پیگیری شده و در نهایت با تلاش مسئولان مربوط، چند روز قبل حدود ۳۵ میلیارد تومان از این محل به پروژه اختصاص یافته است.



وی از تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین بخشی از منابع مالی پروژه قدردانی کرد و افزود: در این زمینه آقایان بازوند، اکبری و دیگر مسئولان پیگیری‌هایی انجام داده‌اند که اختصاص این مبلغ نتیجه همین اقدامات بوده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان قم در حوزه مسکن تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل تقدیر است و پیشرفت طرح‌های مسکن استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.



روانبخش همچنین با اشاره به روند واگذاری زمین در چارچوب طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدامات مناسبی در زمینه واگذاری زمین‌های مرتبط با این طرح انجام شده است و امیدواریم این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند.



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری‌ها برای تأمین منابع آزادراه شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: دولت تاکنون منابع کافی برای تکمیل این پروژه اختصاص نداده است و لازم است تأمین اعتبار آن با جدیت بیشتری دنبال شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به اهمیت آزادراه شهید سلیمانی برای استان قم و نقشی که این پروژه در توسعه شبکه حمل‌ونقل دارد، باید روند تأمین اعتبار و اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح فراهم شود.