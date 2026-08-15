دستگیری ۶ حفار غیرقانونی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی سمنان، از دستگیری شش حفار غیرمجاز در شهرستان گرمسار خبر داد.

وی با بیان اینکه این شش حفار به همت یگان حفاظت میراث فرهنگی و همچنین همکاری نیروی انتظامی دستگیر شدند، افزود: این افراد ر محوطه یکی از آثار تاریخی ثبت ملی شهر ایوانکی اقدام به حفاری بابت یافتن دفینه کرده بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه برای این افراد پرونده تشکیل داده شده و به مراجع قضایی ارجاع شده اند، ابراز کرد: دستگاه قضایی به تخلفات این افراد رسیدگی خواهد کرد.

تاجیک از عزم جدی میگان حفاظت میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و همچنین دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات حوزه میراث فرهنگی و به خصوص حفاری های غیرقانونی توسط سودجویان خبر داد.

وی با بیان اینکه هر گونه حفاری به‌قصد تحصیل اشیای تاریخی و فرهنگی طبق قانون بین سه ماه تا شش سال حبس دارد، افزود: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده مواردی از این دست مراتب را به پلیس ۱۱۰ یا شماره ۳۱۷۰۵ خبر دهند.