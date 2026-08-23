به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست صمیمانه با سازمانهای مردمنهاد استان بوشهر که به مناسبت هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی برگزار شد، با گرامیداشت این هفته و تبریک روز پزشک اظهار داشت: از همه فعالان اجتماعی، مدیران و اعضای سازمانهای مردمنهاد که با احساس مسئولیت، دغدغهمندی و عشق به استان بوشهر برای خدمت به مردم تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مشارکت مردم یکی از الزامات تحقق برنامههای توسعهای است، افزود: هیچ برنامه توسعهای بدون حضور و مشارکت واقعی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و دولت زمانی میتواند در حل مسائل جامعه موفق باشد که ظرفیت بزرگ مردم، نخبگان و تشکلهای اجتماعی را در کنار خود داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان بوشهر در بخشهای مختلف گفت: بوشهر از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای اقتصادی، صنعتی، دریایی، گردشگری، کشاورزی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اما در کنار این ظرفیتها، مسائل و چالشهایی نیز وجود دارد که حل آنها نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهاست.
زارع نقش سازمانهای مردمنهاد را در این زمینه مهم دانست و تصریح کرد: تشکلهای مردمی را صرفاً مجموعههایی برای اجرای برنامههای مقطعی نمیدانم، بلکه سمنها میتوانند به عنوان بازوی اجتماعی و مشورتی مدیران استان، مسائل جامعه را دقیقتر شناسایی، مطالبات مردم را منتقل و در ارائه راهکار و اجرای برنامهها در کنار دستگاههای اجرایی ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: در مقابل، از سازمانهای مردمنهاد نیز انتظار میرود با نگاه کارشناسی، مطالبهگری مسئولانه و ارائه راهکار، در کنار دولت باشند و به حل مسائل استان کمک کنند.
تقویت ارتباط مدیران با سمنها
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دستگاههای اجرایی با تشکلهای مردمی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی استان انتظار دارم ارتباط خود را با سازمانهای مردمنهاد تقویت کنند و از ظرفیت این مجموعهها در شناسایی مسائل و تصمیمسازیها بهره بگیرند.
زارع خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، گفتوگو و همکاری نیاز داریم و اگر دولت، مردم، نخبگان و تشکلهای مردمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، بسیاری از مسائل قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به سرمایه اجتماعی استان بوشهر گفت: بوشهر با برخورداری از سرمایه اجتماعی بالا، مردم نجیب و مسئولیتپذیر و ظرفیت گسترده تشکلهای مردمی، میتواند الگویی موفق از همکاری دولت و جامعه مدنی ارائه دهد.
در این نشست، ۱۷ نفر از نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استان بوشهر نیز دیدگاهها، مطالبات و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف استان مطرح کردند.
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