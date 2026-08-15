قزوین باید از ظرفیت تاریخی و گردشگری برای توسعه اقتصادی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اظهار کرد: قزوین از جمله استانهایی است که در کنار ظرفیت صنعتی، از پیشینه تاریخی و تمدنی چند هزارساله برخوردار است و آثار ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی در آن به جا مانده است.
وی با اشاره به جایگاه الموت افزود: الموت با پیشینهای حدود هزار و ۲۰۰ سال، بخشی مهم از میراث تاریخی و فرهنگی ایران محسوب میشود و ثبت جهانی آن، ضرورت توجه جدیتر به زیرساختها و برنامهریزی برای توسعه این منطقه را افزایش داده است.
استاندار قزوین ادامه داد: باید برای الموت برنامههای کوتاهمدت و میانمدت تدوین شود تا بتوان از ظرفیت ثبت جهانی این مجموعه در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه استفاده کرد.
نوذری با اشاره به ظرفیت بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: روزانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد در جادههای قزوین ثبت میشود، اما این حجم از تردد هنوز به میزان متناسبی از ماندگاری و جذب گردشگر در استان منجر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: قزوین بیش از ۵۰ سال پایتخت صفویان بوده و بناهای تاریخی ارزشمندی از جمله بزرگترین کاروانسرای خاورمیانه را در خود جای داده است، اما برای بهرهگیری اقتصادی از این ظرفیتها همچنان نیازمند برنامهریزی و سرمایهگذاری هستیم.
استاندار قزوین از برنامهریزی برای برگزاری برنامهای ملی همزمان با روز قزوین در شهریورماه خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است این برنامه با حضور رئیسجمهور، برخی اعضای دولت و مسئولان کشوری برگزار شود تا ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان بیش از گذشته معرفی شود.
نوذری تأکید کرد: هدف از این برنامهها باید فراتر از معرفی جاذبهها باشد و بتواند به رونق کسبوکار، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.
وی در پایان گفت: گردشگری میتواند به یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی قزوین تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، مردم و فعالان حوزه گردشگری است.
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