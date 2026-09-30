کاهش سرقت و جرایم خشن در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای فراجا و شهدای مظلوم و مقتدر، از حضور و همراهی اصحاب رسانه در یک سال گذشته قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در شرایط خاص و به‌ویژه در شرایط جنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی، تقویت وحدت و همدلی و ارتقای امنیت اجتماعی دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط جنگی افزود: امروز رسانه در میدان جنگ تعیین‌کننده است و بسیاری از مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت، اخبار و تحولات، بلافاصله به تلفن همراه و رسانه‌های در دسترس خود مراجعه می‌کنند. چه در جنگ سخت و چه در جنگ نرم، میزان تأثیرپذیری جامعه از اصحاب رسانه بسیار بالاست.

قاسمی ادامه داد: رسانه‌ها با روایت صحیح و به‌موقع می‌توانند زمینه‌ساز وحدت و همدلی مردم در میدان باشند و در شرایط خاص جزیره کیش، در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت امنیت اجتماعی که از ارکان مأموریت قانونی پلیس است، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی همچنین انعکاس تلاش‌های مسئولان و خدمات مجموعه پلیس در جزیره کیش را در پیشبرد اهداف سازمانی فراجا مؤثر دانست و از همراهی رسانه‌ها در این زمینه تشکر کرد..

قاسمی گفت: در حوزه اماکن و نیازهای عمرانی نیز با همراهی سازمان منطقه آزاد کیش و مشارکت برخی مجموعه‌ها، بخشی از مشکلات مرتفع شده و اقدامات همچنان در دست اجراست.

وی همچنین از افزایش توان ترابری مجموعه پلیس خبر داد و گفت: طی این مدت، توان ترابری مجموعه پلیس حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش درباره ساختار سازمانی و نیروی انسانی نیز اظهار کرد: در این حوزه اقدام ارزشمندی انجام شده که می‌تواند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختار نیروی انسانی جزیره را ارتقا دهد و این طرح به امید خدا به‌زودی وارد فاز اجرا خواهد شد.

کاهش سرقت، جرایم سایبری و تصادفات؛ افزایش کشفیات و برخورد با خرده‌فروشان

سرهنگ قاسمی، در ادامه با ارائه آمار عملکرد انتظامی جزیره کیش گفت: سرقت یکی از دغدغه‌های اساسی مردم است و در سال ۱۴۰۴، وقوع سرقت ۳۳ درصد کاهش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز وقوع سرقت ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در حوزه کشف سرقت نیز در سال ۱۴۰۴، ۱۹ درصد افزایش کشفیات و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۹ درصد افزایش کشف سرقت ثبت شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به جرایم سایبری گفت: با افزایش آگاهی مردم و اقدامات مجموعه تخصصی پلیس فتا، جرایم سایبری در سال ۱۴۰۴ ۱۸ درصد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی درباره تصادفات نیز اظهار کرد: مجموع تصادفات شامل فوتی، جرحی و خسارتی در سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته و این میزان در سال جاری به ۲۲ درصد رسیده است.

قاسمی اضافه کرد: کاهش ۲۲ درصدی تصادفات در سال جاری تا حدودی ناشی از کاهش ورود گردشگر، کاهش تردد و حجم ترافیک و همچنین تلاش‌های پلیس راهور است.

وی در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات مواد مخدر در این مدت ۸ درصد افزایش داشته و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و فعالان در سطح عرضه نیز ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است.

به گفته قاسمی، با تعامل مجموعه پلیس با بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، میزان بازپروری معتادان متجاهر نیز در این مدت ۴۶ درصد افزایش داشته است.

وی درباره جرایم خشن نیز اظهار کرد: این نوع جرایم در جزیره کیش به‌طور کلی اندک است، اما در بازه مورد بررسی، جرایم خشن حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و موارد باقی‌مانده عمدتاً به اختلافات مالی و اقتصادی و موضوعات مشابه محدود بوده است.

همراهی پلیس با مردم در شرایط جنگی و جابه‌جایی حدود ۱۴ هزار خودرو

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان شرایط جنگی اخیر گفت: در این دوره، دغدغه مردم برای خروج از جزیره افزایش یافته بود و اخبار و روایت‌های مختلفی درباره احتمال حمله منتشر می‌شد که موجب شد بخشی از مردم برای خروج از کیش اقدام کنند.

وی افزود: مجموعه پلیس راهور با پیگیری و دریافت مصوبه شورای تأمین برای خروج خودروها و همچنین تسریع در فرآیندها و تشریفات خروج، تلاش کرد این روند را برای مردم تسهیل کند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت: در مجموع حدود ۱۴ هزار خودرو در این فرآیند تردد کرده‌اند که خودروها در زمان بازگشت نیز نیازمند کارشناسی و انجام مراحل مربوط هستند و این موضوع حجم قابل توجهی از کار مضاعف را برای همکاران پلیس راهور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: همکاران پلیس راهور حتی با وجود مشکلات مربوط به اماکن و محدودیت‌های ناشی از دستورالعمل‌ها، در محل‌های تعیین‌شده پای کار مردم هستند و خدمات انتظامی و ترافیکی را ارائه می‌کنند.

سرهنگ قاسمی تأکید کرد: مجموعه پلیس در کنار سایر نیروهای مسلح، حتی در مواردی فراتر از شرح وظایف معمول خود، در حوزه دفاعی نیز مشارکت داشته و هر آنچه در توان داشته برای امنیت دفاعی جزیره، ایجاد آرامش و اطمینان خاطر مردم و خانواده‌های آنان به کار گرفته است.

وی همچنین از فعالیت میزهای خدمت و پاسخگویی در رده‌های مختلف پلیس خبر داد و گفت: کلانتری‌ها، پلیس‌های تخصصی، پلیس آگاهی، پلیس فتا و پلیس مبارزه با مواد مخدر، با وجود شرایط جنگی و حتی نبود محل مشخص برای انجام برخی فعالیت‌ها، پای کار مردم بودند و از نظر کمی و کیفی چیزی کم نگذاشتند.

قاسمی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح سازمان فراجا، میزان رضایتمندی از عملکرد مجموعه پلیس در این دوره افزایش داشته و هم در مراجعات حضوری و هم در فوریت‌های پلیسی و امدادخواهی‌های ۱۱۰، همکاران توانسته‌اند پاسخگوی مردم باشند.

کیش در جمع رده‌های برتر فراجا

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به ارزیابی عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس شاخص‌ها و الگوهایی که فراجا هر سال برای ارزیابی رده‌های مختلف تعیین می‌کند، مجموعه انتظامی و دریابانی کیش در سال ۱۴۰۴ به عنوان رده برتر و موفق فراجا شناخته شد.

وی افزود: از سال ۱۳۷۰ تاکنون، تنها یک مورد مشابه در دوره فرماندهی سردار ملکی در جزیره کیش ثبت شده و طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته چنین اتفاقی در جزیره رخ نداده بود.

قاسمی قرار گرفتن نام جزیره کیش در تراز رده‌های برتر فراجا در سطح استان‌های بزرگ کشور را موجب افتخار دانست و از مردم و کارکنان مجموعه انتظامی و دریابانی که در کسب این موفقیت نقش داشتند، قدردانی کرد.

وی همچنین گفت: در حوزه اجتماعی نیز کیش در سال ۱۴۰۴ در تراز سه استان برتر کشور قرار گرفته است.

قاسمی با اشاره به «جشنواره صدرا» که در حوزه عملکردهای انتظامی و صیانت‌های پیش‌رویدادی و تدبیری برگزار شده است، اظهار کرد: در میان برگزیدگان کشوری این جشنواره، نماینده‌ای از کیش حضور دارد و رئیس یکی از کلانتری‌های جزیره نیز به عنوان برگزیده این جشنواره معرفی شده است.

وی ادامه داد: در کنترل و کاهش جرایم و همچنین افزایش قدرت کشف، مجموعه انتظامی کیش در عمده شاخص‌ها رتبه‌های اول تا سوم را به دست آورده است.

قاسمی تأکید کرد: این موارد برای نخستین‌بار در جزیره کیش اتفاق افتاده و مهم‌تر از همه، بر اساس نظرسنجی‌های دستگاه‌های متولی و همچنین سازوکار مستقل سازمان پلیس برای سنجش رضایتمندی مردم، توفیق مجموعه انتظامی کیش در ارتقای رضایتمندی عمومی قابل توجه بوده است.

پلیس مجاهد، ملت مقاوم، ایران سرفراز

سرهنگ نبی‌الله قاسمی با اشاره به شعار امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مقاوم، ایران سرفراز» گفت: فراجا خط مقدم دفاع از امنیت و آرامش مردم است و وجود بیش از ۱۳ هزار شهید پلیس نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که کشور با مشکل امنیتی مواجه نیست، مأموریت پلیس، شهادت و مجروحیت کارکنان و مأموریت‌های سنگین و پرخسارت آن متوقف نمی‌شود.

وی با بیان اینکه خط مقدم پلیس هیچ‌گاه تعطیل نشده است، افزود: کارکنان انتظامی و دریابانی همچنان این افتخار را دارند که برای حفظ، ارتقا، توسعه و بسط امنیت اجتماعی، جان خود و همکارانشان را در طبق اخلاص بگذارند.

قاسمی همچنین با اشاره به تحولات امنیتی و ناآرامی‌های بیش از یک سال گذشته گفت: هدف دشمن، ایجاد آشوب و تهاجم همزمان و وارد کردن آسیب مورد نظر خود بود، اما ارتقای توان نظامی و انتظامی، حضور مردم و ایجاد گفتمان مشترک میان مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و مجموعه حاکمیتی موجب شد دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند.

وی فراجا را نهادی خدمت‌رسان و خدمتگزار دانست و گفت: وظیفه اصلی پلیس مطابق قانون، مقابله با ناامنی است، اما تحقق جامعه امن تنها با رعایت و اجرای قانون محقق نمی‌شود؛ بلکه تعامل، مردم‌داری و تلاش مجاهدانه پلیس نیز در رسیدن به اهداف انتظامی و حاکمیتی نقش دارد.

قاسمی در پایان ضمن تبریک هفته فراجا به مردم، اصحاب رسانه، کارکنان فرماندهی انتظامی و دریابانی کیش و خانواده‌های آنان، از همراهی رسانه‌ها در انعکاس خدمات پلیس قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های کارکنان نیز در پشتیبانی از همسران و اعضای خانواده خود که در خط مقدم مأموریت و میدان حضور دارند، نقش مهمی ایفا می‌کنند و شایسته تقدیر و تشکر هستند.

وی از رسانه‌ها به دلیل همراهی و همفکری در انعکاس اقدامات مجموعه پلیس تشکر کرد و گفت: این همراهی موجب دلگرمی مردم و افزایش مشارکت آنان در حوزه نظم و امنیت می‌شود.

نشست خبری فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش به مناسبت هفته فراجا با حضور جمعی از اصحاب رسانه، صبح چهارشنبه هشتم مهرماه در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.