به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی با تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۲۳:۵۵ شب گذشته در کیلومتر ۳ محور قدیم قزوین-رشت، حوالی شهرک دانش، رخ داد.
وی افزود: در این حادثه یک عابر ۱۴ ساله هنگام عبور از عرض جاده با یک دستگاه سواری سمند برخورد کرد و به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به شرایط این محدوده گفت: به دلیل تردد عابران و عبور عرضی در این نقطه، موضوع ایمنسازی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و طی سالهای گذشته نیز احداث پل عابرپیاده و ایمنسازی حفاظهای نیوجرسی در این محدوده پیگیری شده است.
وی ادامه داد: تداوم وقوع حوادث در چنین نقاطی ضرورت توجه جدیتر به ایمنسازی فیزیکی و رفع نقاط پرخطر را نشان میدهد؛ چراکه در کنار رعایت مقررات از سوی رانندگان و عابران، ایجاد زیرساختهای ایمن نیز در کاهش حوادث نقش دارد.
بیاحتیاطی در تقاطع، راننده وانت را به کام مرگ برد
تقیخانی در ادامه از وقوع حادثهای دیگر ساعت ۷:۲۰ صبح امروز، هشتم مهرماه، در کیلومتر ۷ محور فرعی یحییآباد خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه وانت پیکان هنگام ورود از مسیر روستای یحییآباد به محور اصلی، به دلیل رعایت نکردن حق تقدم با یک دستگاه وانت نیسان که در مسیر غرب به شرق در حال حرکت بود، برخورد کرد.
وی افزود: در این حادثه راننده ۵۳ ساله وانت پیکان در دم جان باخت و راننده وانت نیسان نیز مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.
تأکید پلیس بر رعایت حق تقدم و سرعت مطمئنه
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به علت اعلامشده برای حادثه دوم، رعایت حق تقدم هنگام ورود از راه فرعی به مسیر اصلی را یکی از اصول مهم پیشگیری از تصادفات دانست و گفت: کوچکترین بیتوجهی هنگام ورود به محور اصلی، بهویژه در مسیرهایی که خودروها با سرعت در حال تردد هستند، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
تقیخانی از رانندگان خواست هنگام نزدیک شدن به تقاطعها، ورودی روستاها و راههای فرعی، سرعت خود را با شرایط مسیر متناسب کنند و پیش از ورود به محور اصلی از ایمن بودن مسیر و رعایت حق تقدم اطمینان داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به خطر عبور عابران پیاده از محورهای برونشهری، بهویژه در ساعات تاریکی، گفت: عابران باید تا حد امکان از مسیرها و گذرگاههای ایمن استفاده کرده و از ورود ناگهانی به سطح سوارهرو خودداری کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به جانباختن دو نفر در فاصلهای کمتر از ۱۲ ساعت خاطرنشان کرد: بخشی از حوادث رانندگی با رعایت قانون، دقت و مسئولیتپذیری رانندگان و عابران قابل پیشگیری است و در بخش دیگری نیز باید دستگاههای مسئول برای ایمنسازی نقاط پرخطر با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنند.
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