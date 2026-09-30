همدان آماده ارتقای سطح همکاری تجاری با افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد در نشست مشترک با هیئت تجاری کشور افغانستان با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای توسعه مناسبات اقتصادی، اظهار کرد: استان همدان با تکیه بر زیرساخت‌های صنعتی توانمند و مزیت‌های نسبی در بخش‌های تولیدی آمادگی کامل برای ارتقای سطح همکاری‌های تجاری با کشور دوست و همسایه افغانستان را دارد.

وی با اشاره به توانمندی‌های ویژه همدان در صنایع معدنی ادامه داد: در حال حاضر سه واحد بزرگ تولید سیمان در استان با ظرفیت تولید بسیار بالا فعال هستند که با توجه به کیفیت ممتاز محصولات قابلیت تامین بخش قابل‌توجهی از نیازهای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در افغانستان را دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه افزود: با هدف تسهیل در فرآیند صادرات این محصول استراتژیک زیرساخت‌های لازم در شبکه حمل‌ونقل ریلی فراهم شده است تا انتقال کالا با سرعت مطلوب و صرفه اقتصادی برای طرفین تجاری انجام شود.

وی همچنین به پتانسیل‌های حوزه صنایع غذایی و لبنی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی و نزدیکی ذائقه غذایی میان مردم ایران و افغانستان محصولات لبنی تولیدی در همدان از رقابت‌پذیری بالایی برخوردارند و این حوزه ظرفیت ویژه‌ای برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای هدف کشور افغانستان دارد.

مروجی فرد در پایان بر لزوم تداوم این نشست‌ها تبادل اطلاعات تجاری و شناخت دقیق نیازهای بازار ۲ کشور تاکید کرد و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی بازرگانان و تولیدکنندگان فصل نوینی در تعاملات اقتصادی همدان با افغانستان گشوده شود.