احتمال رگبار و وزش باد شدید در قزوین

مریم بهرورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی استان قزوین امروز نسبتاً پایدار خواهد بود، اما از فردا شب با عبور موجهای جوی، شرایط برای شکلگیری ناپایداریهای موقت در برخی مناطق فراهم میشود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، فعالیت این موجها با افزایش میزان ابرناکی و در برخی نقاط با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود؛ با این حال، انتظار نمیرود مجموع بارشهای ناشی از این سامانهها قابل توجه باشد.
کارشناس هواشناسی قزوین تاکید کرد: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه، وزش باد نسبتاً شدید با جهت غربی و جنوبغربی در استان پیشبینی شده که شدت آن در نیمه غربی قزوین بیشتر خواهد بود.
وی عنوان کرد: با توجه به احتمال افزایش سرعت وزش باد و شکلگیری گردوخاک محلی، رعایت احتیاط در ترددهای جادهای ضروری است و رانندگان بهویژه در مسیرهای مستعد لغزندگی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
بهروزی یادآور شد: بر این اساس، شهروندان و رانندگان توصیه میشود با توجه به تغییرات شرایط جوی، آخرین اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای تردد ایمن در محورهای مواصلاتی استان در نظر بگیرند.
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