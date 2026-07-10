آیت الله فلاحتی: تشییع رهبر شهید بی‌ نظیرترین رویداد تاریخ بشریت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور نمازگزاران در مصلای بزرگ رشت برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع) و گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب، به تحلیل ابعاد متفاوت تشییع باشکوه ایشان و مسائل سیاسی روز پرداخت.

امام جمعه رشت با اشاره به حضور دهها میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در ایران و عراق، اظهار کرد: آنچه در این ایام رخ داد، نه کم‌نظیر که بی‌نظیر بود. از زمانی که زمین آمد تا امروز، هیچ پیامبر، امام معصوم یا شخصیت بزرگی چنین تشییعی نداشته است.

وی افزود: اگر پیکر مطهر ایشان را به هر کشوری از کشورهای دنیا می‌بردند، ملت‌های آزاده جهان به همین شکل به استقبال می‌آمدند. چرا؟ برای اینکه این شهید والامقام به «کرامت و عزت انسانی»، «تمام مستضعفان جهان» می‌اندیشید و موجی پرخروش بر علیه ظلم و ظالمان بود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه سردمداران فاسد جهانی و صهیونیست‌ها زندگی را بر بشریت تلخ کرده‌اند، تصریح کرد: در این دنیای پر از تلاطم، مردم ایران با حضور خود نشان دادند که قدردان چه کسی هستند؛ کسی که از نوجوانی تا آخرین لحظه، عمر خود را وقف اسلام، قرآن و ملت کرد و حتی در خانه با مبل‌های دست‌دوم زندگی می‌کرد.

حضور مردم؛ تشکر از انسان باوردارنده به ملت

نماینده ولی فقیه در گیلان، دلیل حضور حماسی مردم را چند عامل برشمرد و گفت: مردم برای تشکر از کسی آمدند که به آنها باور داشت، به عزت ملت ایران می‌اندیشید، استقلال کشور را با تمام وجود حفظ کرد و هیچ‌گاه به فکر منافع شخصی نبود.

وی با قدردانی از ملت ایران، به ویژه مردم رشت و استان گیلان، تصربح کرد: حضور شما در تشییع پیکر رهبر شهید، دشمن را به وحشت انداخت. آنها فکر می‌کردند ملت ایران از انقلاب خسته شده است، اما مردم با شور و شعور خود، محکم‌تر از همیشه پای دفاع از انقلاب ایستادند.

تأکید بر خط قرمز بودن رهبری و نفی مذاکره با آمریکا

امام جمعه رشت با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، ضمن تبریک روز عفاف و حجاب و گرامیداشت سالروز واقعه مسجد گوهرشاد، به مسئولان سیاسی کشور هشدار داد و گفت: ما کشوری هستیم با دولت، ملت، مسئولان و رهبری یکپارچه. این یکپارچگی نعمتی بزرگ است و باید از شورای عالی امنیت و دولت برای زحماتشان تشکر کنم، اما خط قرمز ما رهبری، اسلام و تمدن ولایت فقیه است.

وی با اشاره به تاریخ سیاه آمریکا در جنایت‌آفرینی در سراسر جهان، افزود: آمریکا از ابتدای تأسیس تاکنون، در هرجا که پا گذاشته، آدم‌کشی، موشک‌باران و ویرانی به بار آورده است. آمریکا شیطان بزرگ است و امام راحل(ره) این حقیقت را به جهان شناساند. آیا با چنین رژیمی که به هیچ تعهدی پایبند نیست، می‌شود مذاکره کرد؟ مگر آمریکایی‌ها زبان مذاکره می‌فهمند؟ آنها فقط زبان زور را می‌فهمند.

دعوت به مقابله قاطع با حضور نظامی آمریکا در منطقه

امام جمعه رشت با خطاب قرار دادن نیروهای مسلح کشور، گفت: از شما می‌خواهم چنان تدبیری بیندیشید که آمریکایی‌ها از منطقه فرار کنند و دیگر جرأت برگشت به خلیج فارس را نداشته باشند. این پادشاهان عرب نیز بزدل‌تر از آن هستند که جرأت مقابله داشته باشند؛ آنها فقط به فکر چند روز حیات خود هستند.

وی در پایان با اشاره به انتقام خون رهبر شهید، تأکید کرد: نتانیاهو و جنایتکاران صهیونیست بدانند که از این به بعد، زندگی برای آنها جهنمی خواهد شد. ملت آزاده و مسلمان ایران، جوانان غیرتمند و حتی یهودیان و مسیحیان آزاده جهان، این دو جنایتکار را امان نخواهند داد. ایرانیان تا انتقام خون رهبر خود را نگیرند، آرام نخواهند نشست.