به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات، بابک محمودی، در جلسه تواصی به حق که به مناسبت حلول ماه ربیعالاول و با حضور کارکنان ستادی سازمان برگزار شد، با تبریک فرارسیدن این ماه، بر اهمیت تقویت روحیه خدمت، اخلاص و مسئولیتپذیری در مسیر خدمت به مردم تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای کارکنان و نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در مأموریتهای اخیر، بهویژه عملیات اربعین و طرح «همسفران خورشید»، اظهار کرد: بخش مهمی از موفقیت جمعیت هلالاحمر در اجرای مأموریتها، حاصل تلاش شبانهروزی نیروهایی است که با وجود دشواری شرایط، مسئولیت خود را در قبال مردم با جدیت و احساس مسئولیت دنبال میکنند.
محمودی با بیان اینکه خدمت در حوزه امدادونجات با جان و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد، افزود: هر لحظه حضور در این عرصه میتواند فرصتی برای نجات جان انسانها، کاهش آلام و گرهگشایی از مشکلات مردم باشد و باید قدر این فرصت ارزشمند را دانست.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به اهمیت گذر عمر و فرصتهای محدود زندگی، خاطرنشان کرد: سرمایه عمر بازگشتپذیر نیست و بهترین بهرهگیری از این سرمایه، قرار دادن توان، دانش و تجربه در مسیر خدمت صادقانه به مردم است.
وی ادامه داد: فرهنگ خدمت بیمنت، ایثار و نوعدوستی باید همواره در مجموعه هلالاحمر تقویت شود؛ چراکه مردم در سختترین لحظات زندگی، چشم امید به امدادگران و نجاتگران دارند و پاسخگویی شایسته به این اعتماد، نیازمند مسئولیتپذیری، آمادگی و روحیه جهادی است.
محمودی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی کارکنان و نیروهای عملیاتی سازمان امدادونجات، بر ضرورت استمرار تلاشها برای ارتقای کیفیت خدمات امدادی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در مسیر خدمترسانی مؤثر و خالصانه به مردم تأکید کرد.
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