به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای روحیه نظامیان آمریکایی و برای آرام تر شدن وضعیت بغرنج داخلی ناشی از سیاست های اشتباهش مدعی شد که توانایی ایران برای تولید تسلیحات نظامی فروپاشیده است و بیشتر رهبران ایران از میان رفته‌اند.

ترامپ در ادامه مدعی شد: پس از رفتن بیشتر رهبران ایران، نمی‌دانیم با چه کسی در ایران طرف هستیم.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ما در بحبوحه جنگ با کشوری هستیم که اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست یابد و پس از انتخابات به پیروزی خواهیم رسید.

رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به مشکلات تورم افسار گسیخته سوخت در کشورش ادعا کرد که نرخ تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده و ارزش پول این کشور در حال سقوط است.

ترامپ مدعی شد نیروی دریایی ایران ۱۵۹ فروند شناور داشت که همه آنها در کف دریا آرام گرفتند.

وی با تکرار سخنان چند ماهه گذشته خود مدعی شد که نیروی هوایی ایران به‌طور کامل از بین رفته و این کشور دیگر سامانه‌های پدافند هوایی در اختیار ندارد و تنها چند موشک باقی مانده که آمریکا قادر به مقابله با آنهاست.

ترامپ مدعی شد ایران تنها سه یا چهار هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و افزود: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، خاورمیانه را منفجر می‌کرد و ما به هر طریقی باید به این مسئله پایان می‌دادیم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که ایران دیگر راداری در اختیار ندارد و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد ایران حتی توانایی مین گذاری در تنگه هرمز را نیز از دست داده است.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران حوزه نفت بر این باورند که انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به صورت تقریبا کامل متوقف شده است، ترامپ مدعی شد که آمریکا در حال انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از طریق این آبراه است و حجم بخشی از این انتقال‌ها از سطح پیش از جنگ نیز فراتر رفته است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران باید تصمیمی درست و عاقلانه بگیرد، وگرنه مدت زیادی دوام نخواهد آورد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در ادامه برای کاهش موج اعتراض ناشی از افزایش سوخت در ایالات متحده مدعی شد قیمت نفت در حال حاضر به میزان زیادی کاهش یافته است و پس از پایان جنگ، قیمت نفت به‌شدت کاهش خواهد یافت.

ترامپ همچنین مدعی شد که جنگ با ایران به سرعت پایان خواهد یافت.

رئیس جمهوری آمریکا به ادعاهایش علیه ایران ادامه داد و مدعی شد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؛ این کشور دیگر مانند گذشته نیست و اکنون خواهان دست‌یابی به یک توافق است.

وی به توهمات خود ادامه داد و گفت: ما ماموریت را در ایران ظرف یک روز به پایان رساندیم و مدتی طولانی‌تر در آنجا ماندیم، چرا که نمی‌خواستیم پیروزی‌مان کوتاه‌مدت باشد.

ترامپ ادعا کرد: به دنبال آن نیستیم که برای رئیس‌جمهور دیگر آمریکا آشوب و هرج‌ومرج در ایران را برجا بگذاریم که شاید آنچه را ما انجام دادیم، انجام ندهد.

وی مدعی شد: رؤسای جمهور پیشین آمریکا باید از مدت‌ها پیش با مسئله ایران برخورد می‌کردند.