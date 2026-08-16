چهار مدعی در شروع فصل کم نیاوردند/استقلال پرقدرت،پرسپولیس امیدوارکننده

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در روزهای جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ مرداد، برگزار شد و چهار تیم مدعی استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان توانستند با کسب پیروزی مقابل حریفان خود، شروعی قدرتمند در فصل جدید داشته باشند.

هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال روز جمعه با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد و تیم‌های مدعی در نخستین گام فصل جدید توانستند نتایج قابل قبولی به دست بیاورند. در این روز، تراکتور، سپاهان، آلومینیوم، گل‌گهر و استقلال برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و در یکی از دیدارها نیز خیبر و فجرسپاسی به تساوی رضایت دادند.

در دیدار افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر، تراکتور در ورزشگاه خانگی خود میزبان پیکان بود. شاگردان جواد نکونام که با انگیزه زیادی وارد زمین شده بودند، نمایش بهتری نسبت به میهمان خود ارائه کردند و در نهایت توانستند با کسب پیروزی، سه امتیاز ارزشمند هفته نخست را به حساب خود واریز کنند.

ستاره تراکتوری‌ها در این مسابقه شهریار مغانلو، مهاجم جدید این تیم بود که هر دو گل تی‌تی‌ها، لقب تیم تراکتور، را به ثمر رساند. مغانلو با دبل در این مسابقه علاوه بر نقش تعیین‌کننده‌ای که در پیروزی تیمش داشت، نام خود را به عنوان نخستین گلزن فصل جدید لیگ برتر نیز ثبت کرد.

اولین تساوی فصل نیز در دیدار خیبر و فجرسپاسی رقم خورد؛ جایی که دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی یک بر یک رضایت دادند و امتیازات را تقسیم کردند. در این مسابقه مسعود محبی، بازیکن خیبر، با گل به خودی نام خود را به عنوان نخستین بازیکنی که در فصل جدید به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرده، ثبت کرد.

در یکی دیگر از دیدارهای روز جمعه، چادرملو در اردکان میزبان سپاهان بود؛ مسابقه‌ای که برخلاف انتظار، با برتری زردپوشان اصفهانی به پایان رسید. شاگردان محرم نویدکیا در یک دیدار خارج از خانه عملکرد خوبی داشتند و توانستند سه امتیاز باارزش را از اردکان به اصفهان ببرند.

در این مسابقه احسان حاج‌صفی، کاپیتان باتجربه سپاهان، گل نخست تیمش را به ثمر رساند و در دقایق پایانی نیز علیرضا آرتا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا سپاهان با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد. نکته قابل توجه این مسابقه این بود که بازی تا دقیقه ۷۶ با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، اما سپاهانی‌ها در ادامه توانستند قفل دروازه چادرملو را باز کنند و در نهایت با دو گل زمین مسابقه را ترک کنند.

در تهران نیز استقلال خوزستان و آلومینیوم به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان پیروز قربانی شروع موفقی در فصل جدید داشتند و توانستند با ارائه نمایشی قابل قبول، میزبان خود را با دو گل شکست دهند و با دست پر از زمین خارج شوند.

یکی از نکات جالب این مسابقه به گلزنی بهرام گودرزی بازیکن جدید استقلال بازمی‌گشت؛ بازیکنی که به صورت قرضی و به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، در ترکیب آلومینیوم حضور دارد و توانست برای این تیم گلزنی کند. آلومینیوم در ادامه نیز در دقایق پایانی به گل دوم رسید و عباس کهریزی در دقیقه ۴+۹۰ توانست دروازه استقلال خوزستان را باز کند تا پیروزی تیمش قطعی شود.

گل‌گهر نیز در دیداری خانگی برابر نساجی، تیم تازه لیگ برتری شده، قرار گرفت و توانست با یک گل به پیروزی برسد. شاگردان مهدی رحمتی در مسابقه‌ای نزدیک و کم‌گل تا دقایق پایانی موفق به گشودن دروازه حریف نشدند، اما میلاد کر در دقیقه ۸۹ گل سه امتیازی گل‌گهر را به ثمر رساند تا این تیم نخستین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد و مهدی رحمتی و شاگردانش اولین سه امتیاز اقتصادی لیگ برتر را به نام خود ثبت کنند.

مهم‌ترین دیدار روز جمعه اما در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد؛ جایی که استقلال در نخستین بازی فصل خود میزبان مس شهربابک بود. آبی‌پوشان در این مسابقه نمایش برتری نسبت به حریف خود داشتند و در نهایت توانستند با ارائه یک بازی هجومی و به ثمر رساندن چهار گل، میهمان خود را شکست دهند.

استقلال در این دیدار با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید تا پرگل‌ترین بازی هفته نخست نیز به نام این تیم ثبت شود. سعید سحرخیزان دو بار موفق به گلزنی شد و محمدحسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده نیز دیگر گل‌های استقلال را به ثمر رساندند تا آبی‌پوشان فصل جدید را با یک پیروزی پرگل و روحیه‌بخش آغاز کنند.

در تنها دیدار بدون گل هفته نخست نیز ذوب‌آهن و فولاد در اصفهان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا شاگردان عبدالله ویسی و حمید مطهری هر کدام به یک امتیاز از نخستین بازی فصل بسنده کنند.

روز شنبه نیز هفته نخست با برگزاری دو دیدار به پایان رسید. در قزوین، پرسپولیس که با تغییرات و جذب بازیکنان جدید وارد فصل شده بود، برابر شمس‌آذر قرار گرفت و توانست با درخشش خریدهای جدید خود، میزبانش را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.

شاگردان مهدی تارتار شروع بسیار خوبی در این مسابقه داشتند و توانستند در ۱۵ دقیقه ابتدایی دو بار دروازه شمس‌آذر را باز کنند. محمدمهدی محبی، خرید جدید سرخ‌پوشان، نخستین گل پرسپولیس در فصل جدید را به ثمر رساند و محمد عمری نیز گل دوم تیمش را وارد دروازه شمس‌آذر کرد.

پرسپولیسی‌ها پس از ثبت این دو گل، در ادامه مسابقه تلاش کردند برتری خود را حفظ کنند و با مدیریت بازی اجازه بازگشت به شمس‌آذر را ندادند تا در نهایت با پیروزی دو بر صفر، سه امتیاز ارزشمند هفته نخست را به دست آورند و دست پر به تهران بازگردند.

در آخرین دیدار هفته نخست نیز صنعت نفت آبادان و ملوان در خوزستان به مصاف یکدیگر رفتند. نفتی‌ها شروع خوبی در این مسابقه داشتند و با گل زیبای متین کریم‌زاده از حریف خود پیش افتادند، اما برتری صنعت نفت چندان دوام نداشت و ملوانی‌ها در همان نیمه نخست توانستند گل تساوی را به ثمر برسانند.

محمدرضا عباسی برای ملوان گلزنی کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. در ادامه تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و مسابقه با همان نتیجه یک بر یک به پایان رسید تا صنعت نفت و ملوان هر کدام با یک امتیاز هفته نخست را به پایان برسانند.

به این ترتیب، هفته نخست لیگ برتر با پیروزی چهار تیم مدعی استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان همراه شد تا هر چهار تیم فصل جدید را با کسب سه امتیاز آغاز کنند. استقلال نیز با چهار گل مقابل مس شهربابک، عنوان پرگل‌ترین پیروزی هفته نخست را به خود اختصاص داد و شهریار مغانلو، مهاجم تراکتور، با دبل مقابل پیکان نخستین گلزن و یکی از چهره‌های ویژه هفته افتتاحیه لقب گرفت.

در جدول گلزنان لیگ برتر شهریار مغانلو و سعید سحرخیزان با دو گلی که در هفته اول برای تیم های خود به ثمر رساندند خط و نشان جدی برای تصاحب کفش طلا کشیدند.