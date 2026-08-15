به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جریان بازدید از صدا و سیمای آذربایجان شرقی و در نشست با مدیران این مرکز، با اشاره به تحولات و رخدادهای مهم استان در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم و دورههای میان آنها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موفقیتها و دستاوردهای استان، در سایه اطلاعرسانی، روایتگری و مدیریت افکار عمومی از سوی رسانهها و بهویژه صدا و سیما شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه نقش خبرنگاران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، افزود: رسانه ملی و شبکه استانی سهند دارای جایگاهی چندلایه هستند و باید متناسب با این جایگاه و در راستای مدیریت استان حرکت کنند؛ چراکه پیشرفت مطلوب بدون هماهنگی، همدلی و همراهی میان مجموعههای مختلف امکانپذیر نیست.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت صیانت از شأن و جایگاه رسانه ملی گفت: عنوان «رسانه ملی» دارای معنا و مسئولیت است و باید همه اقدامات در جهت حفظ و تقویت این جایگاه باشد. هر حرکتی که رسانه را از رسالت ملی خود دور کند، به معنای فاصله گرفتن از مأموریت اصلی آن است.
مردم؛ نخستین مؤلفه اقتدار ملی
سرمست مردم را نخستین مؤلفه اقتدار ملی دانست و گفت: مردم ایران همواره در صحنه حضور داشتهاند و با حضور خود بسیاری از معادلات و تحلیلهای ناظران بینالمللی را تغییر دادهاند. این مردم از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و هر میزان خدمت به آنان انجام شود، باز هم کافی نیست.
وی نیروهای مسلح را دومین مؤلفه اقتدار ملی عنوان کرد و افزود: روحیه ایثار، رشادت و شهادتطلبی نیروهای مسلح کشور کمنظیر است و خانوادههای معظم شهدا نیز بهعنوان سومین رکن اقتدار ملی، همواره در میدان عمل حضور داشتهاند؛ از این رو مدیران و دولتمردان در برابر این خانوادهها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
سرمست همچنین دیپلماسی را یکی دیگر از مؤلفههای اقتدار ملی برشمرد و اظهار کرد: دیپلماسی و میدان در امتداد یکدیگر قرار دارند و مکمل هم هستند و هیچ جنگی بدون دیپلماسی به نتیجه نهایی نمیرسد؛ بنابراین دیپلماسی باید در کنار میدان و در خدمت تقویت آن قرار گیرد.
خبرنگاران؛ خط مقدم جنگ روایتها
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه رسانه در کنار دیگر مؤلفههای اقتدار ملی، حکمرانی رسانهای را نیز از ارکان مهم جامعه دانست و گفت: صدا و سیما، مطبوعات و اصحاب رسانه محورهای اصلی حکمرانی رسانهای هستند و رسانه و مطبوعات در دنیای امروز از ارکان مهم دموکراسی به شمار میروند.
وی افزود: برای رسیدن به پیروزی نهایی در جنگ، در کنار همه عوامل، نقش رسانه یک ضرورت جدی است و خبرنگاران در جنگ روایتها بخش مهمی از بار مسئولیت را بر دوش دارند.
سرمست با تأکید بر ضرورت توجه به تولید خبر و محتوا ادامه داد: اگر روایتگر اول نباشیم، صحنه را از دست خواهیم داد. روایتگری مؤثر نیازمند تولید مستمر محتوا و خبر است و در این حوزه همچنان با برخی کاستیها و خلأها مواجه هستیم که خبرنگاران و مسئولان باید برای رفع آنها تلاش کنند.
وی با بیان اینکه رسانهها نباید تنها به روایت جنگ محدود شوند، گفت: در کنار روایت جنگ، باید روایت صلح، زندگی، پیشرفت و خدمت نیز برای مردم ارائه شود. نباید تاریخ و تحولات جامعه را صرفاً به شکل مقطعی و نقطهای دید، بلکه باید نگاهی پیوسته و عمیق داشت تا جامعه ضمن آگاهی از واقعیتهای جنگ و روایتهای پیرامون آن، از جریان زندگی روزمره نیز فاصله نگیرد.
استاندار آذربایجان شرقی هر فردی را که برای تأمین نیازهای مردم و به حرکت درآمدن چرخ تولید تلاش میکند، «رزمنده میدان خدمت» توصیف کرد و گفت: همانگونه که رزمندهای که در میدان جنگ و پای لانچر ایستاده، کاری مقدس و قابل احترام انجام میدهد، افرادی که برای رونق تولید، تأمین معیشت و فراهم کردن نیازهای مردم تلاش میکنند نیز رزمندگان میدان خدمت هستند.
وی روایت پیشرفت و خدمت را یکی از ضرورتهای فعالیت رسانهای دانست و افزود: روایت پیشرفت از ظرفیتهای مهم رسانه است و اگر مشکلات مردم برطرف نشود، همه مدیران و مسئولان در معرض پرسش و مطالبه قرار خواهند گرفت.
سرمست تأکید کرد: هدف، بزرگنمایی یا ارائه تصویری غیرواقعی از اقدامات نیست، اما خدمات و فعالیتهای انجامشده باید به شکل دقیق و صحیح از سوی رسانهها برای مردم روایت شود.
رسانه؛ حلقه اتصال مردم و مسئولان
وی تقویت سرمایه اجتماعی را از دیگر مسئولیتهای مهم رسانهها عنوان کرد و گفت: رسانه برای افزایش سرمایه اجتماعی باید با مردم صادق و شفاف باشد و در عین حال از مدیران مطالبهگری کند. باید از سیاهنمایی پرهیز شود و مطالبات مردم بهصورت دوطرفه و منصفانه انعکاس یابد تا مدیران نیز در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط جنگ رسانهای و شناختی اظهار کرد: مقابله با روایتهای جعلی، مخدوش و شایعات در شرایطی که کشور با جنگ رسانهای نابرابر مواجه است، اهمیت ویژهای دارد و باید جنگ شناختی با برنامه و دقت مدیریت شود.
وی صدا و سیمای آذربایجان شرقی را بازوی مشورتی مدیریت استان دانست و افزود: این مجموعه میتواند با بهرهگیری بیشتر از ظرفیت افکارسنجی و نظرسنجی، نقش پررنگتری در فرآیند تصمیمسازی استان ایفا کند؛ چراکه استفاده از دادهها و سنجش افکار عمومی از الزامات تصمیمگیری صحیح است.
سرمست با اشاره به جایگاه متفاوت و دوگانه صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: شبکه استانی از یک سو وظیفه دارد در سطح محلی برای حفظ ارزشها و هویت بومی و محلی تلاش کند و از سوی دیگر باید این هویت را در پیوند و هماهنگی با هویت ملی تعریف کند، نه در تقابل با آن.
وی افزود: یکی از مأموریتهای مهم شبکه استانی، معرفی و برجستهسازی مؤلفههای هویت بومی در کنار هویت ملی است و رسانه باید بتواند این دو سطح هویتی را در کنار یکدیگر تقویت کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد رسانهای «ایران جان» اظهار کرد: در این رویداد همه دستگاهها موظف شدهاند ظرفیتهای خود را به میدان بیاورند و رسانهها نیز میتوانند ظرفیتها، توانمندیها و داشتههای استان را به شکل مناسب برای افکار عمومی معرفی کنند.
سرمست در پایان با اشاره به برخی عقبماندگیهای تاریخی آذربایجان شرقی گفت: رسانهها باید نسبت به این مسائل توجه جدی داشته باشند. برخی طرحها و پروژههای استان، از جمله اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی و پروژه چشم ثریا، ابعاد ملی دارند و نباید صرفاً به عنوان پروژههای استانی به آنها نگریسته شود.
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