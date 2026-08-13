به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی آمده است:

بیست‌ودوم مردادماه، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، گروه‌های داوطلب و تمامی کنشگران اجتماعی در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه است؛ مجموعه‌هایی که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، احساس مسئولیت و روحیه نوع‌دوستی، بخش مهمی از ظرفیت‌های جامعه را برای حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به میدان می‌آورند.

تشکل‌های مردم‌نهاد، نماد حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی هستند. این تشکل‌ها با ایجاد زمینه برای مشارکت شهروندان، تقویت همبستگی اجتماعی، شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای بومی و خلاقانه، می‌توانند حلقه‌ای مؤثر میان مردم، نهادهای اجرایی و حاکمیت باشند.

آذربایجان شرقی، به پشتوانه پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، همواره از ظرفیت ارزشمند خیرخواهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی برخوردار بوده است. فرهنگ دیرینه وقف، نیکوکاری، دستگیری از نیازمندان، مشارکت در امور عام‌المنفعه و حضور داوطلبانه مردم در عرصه‌های مختلف، سرمایه‌ای گران‌بها برای توسعه استان به شمار می‌رود.

در این میان، خیرین و نیکوکاران جایگاهی ویژه دارند. آنان با بخشش بخشی از داشته‌های مادی و معنوی خود، نه‌تنها گرهی از مشکلات جامعه می‌گشایند، بلکه فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را در جامعه گسترش می‌دهند. بسیاری از مدارس، مراکز درمانی، مراکز فرهنگی و اجتماعی و طرح‌های عام‌المنفعه، حاصل همین نگاه ارزشمند و مشارکت انسان‌های بزرگواری است که توسعه و رفاه جامعه را مسئولیتی همگانی می‌دانند.

تجلیل از خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد، صرفاً تقدیر از عملکرد یک فرد یا یک مجموعه نیست؛ بلکه تکریم فرهنگ مشارکت، نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و اعتماد اجتماعی است. حمایت از این سرمایه‌های اجتماعی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آنان، باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

امروز جامعه ما با مسائل و چالش‌های متنوعی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیست، آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی اقشار مختلف و ارتقای کیفیت زندگی روبه‌روست. بدون تردید، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر مسائل، افزایش مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های مؤثر و هدفمند نقش بسزایی داشته باشد.

سازمان‌های مردم‌نهاد همچنین می‌توانند بستری برای توانمندسازی جوانان، زنان، نخبگان و گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم کنند و با آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت‌های مشارکت، زمینه حضور مؤثرتر شهروندان در فرآیند توسعه را فراهم آورند.

بر این باوریم که مردم، مهم‌ترین سرمایه توسعه هستند و دولت نیز باید زمینه حضور، مشارکت و اثرگذاری هرچه بیشتر آنان را فراهم کند. مدیریت استان آذربایجان شرقی، حمایت از تشکل‌های قانونی و توانمند، تسهیل فعالیت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

بی‌تردید، هر اقدامی که به تقویت اعتماد عمومی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی منجر شود، گامی مؤثر در مسیر توسعه همه‌جانبه استان خواهد بود. از این رو، تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، نخبگان و عموم شهروندان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی موفق از حکمرانی مشارکتی و توسعه اجتماعی باشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت ۲۲ مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، از تلاش‌های ارزشمند تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب، فعالان اجتماعی و فرهنگی و به‌ویژه خیرین و نیکوکاران استان آذربایجان شرقی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان که سرمایه‌های مادی و معنوی خود را در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت جامعه به کار گرفته‌اند، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

امید است با استمرار این مشارکت‌ها و تقویت پیوند میان مردم و نهادهای اجتماعی و اجرایی، شاهد آذربایجان شرقیِ آبادتر، توانمندتر، همدل‌تر و برخوردار از سرمایه اجتماعی روزافزون باشیم.