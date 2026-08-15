مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر: ۴۶۸ مجوز تخصصی حوزه ساختمان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مجوزهای صادرشده با هدف تضمین ایمنی ساخت‌وساز، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای در سطح استان صادر شده‌اند.

وی افزود: رعایت استانداردهای فنی و ضوابط نظارتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و توسعه پایدار شهری دارد و در همین راستا فرآیند صدور مجوزهای تخصصی حوزه ساختمان با دقت و سرعت در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به آخرین آمار استخراج‌شده از سامانه «سپامک» بیان کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری در مجموع ۴۶۸ فقره پروانه اشتغال به کار و مجوز فعالیت در استان صادر شده که ۳۶۴ مورد مربوط به اشخاص حقیقی و ۱۰۴ مورد متعلق به اشخاص حقوقی بوده است.

کشوریان ادامه داد: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۳۵۶ فقره پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اشخاص حقیقی و ۲۷ فقره پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع مواد ۱۴ و ۴۰ صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۴۰ مجوز فعالیت برای دفاتر مهندسی طراحی ساختمان به‌صورت چندنفره حقوقی صادر شده و در راستای توسعه ظرفیت فعالیت دفاتر تک‌نفره نیز ۱۰ مجوز فعالیت برای دفاتر مهندسی طراحی ساختمان تک‌نفره حقوقی به ثبت رسیده است.

صدور مجوز برای سازندگان مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در ادامه با اشاره به مجوزهای صادرشده در حوزه سازندگی و خدمات فنی گفت: از میان مجوزهای صادرشده، ۱۱ فقره پروانه اشتغال به کار برای سازندگان انبوه مسکن و ساختمان شخص حقیقی، ۱۰ فقره برای سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقیقی و یک فقره نیز برای سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اشخاص حقوقی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یک فقره پروانه اشتغال به کار موضوع ماده ۱۵ برای اشخاص حقوقی و یک فقره پروانه مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی برای اشخاص حقوقی صادر شده است.

توسعه خدمات فنی و آزمایشگاهی

کشوریان در بخش دیگری از سخنان خود از صدور مجوزهای تخصصی در حوزه خدمات فنی خبر داد و اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، ۶ فقره پروانه اشتغال به کار تجربی برای معماران تجربی شخص حقیقی، سه فقره پروانه خدمات فنی و آزمایشگاهی حقوقی و دو فقره پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای فنی، تقویت نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز و ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: استمرار فرآیندهای نظارتی و صدور مجوزهای تخصصی بر اساس ضوابط قانونی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ایجاد پایداری بیشتر در روند توسعه شهری استان خواهد بود.