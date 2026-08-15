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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

هفته اول لیگ بیست‌وششم؛

شروع امیدوارکننده پرسپولیس با ۱۵ دقیقه طوفانی/ جدیدها چنگی به دل زدند!

شروع امیدوارکننده پرسپولیس با ۱۵ دقیقه طوفانی/ جدیدها چنگی به دل زدند!

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار فصل بیست و ششم خود با گل‌هایی که در نیمه اول به ثمر رساند، موفق شد شمس آذر را در قزوین شکست دهد و اولین سه امتیاز را دشت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس در هفته اول بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز شنبه به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه سردارآزادگان قزوین برگزار شد که این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. محمدمهدی محبی(۱۱) و محمد عمری(۱۵) برای پرسپولیس گل زدند.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب زیر به میدان رفت:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدمهدی زارع، محمد عمری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، ابوالفصل جلالی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده لو، پورعلی و علی علیپور.

شروع امیدوارکننده پرسپولیس با ۱۵ دقیقه طوفانی/ جدیدها چنگی به دل زدند!
ترکیب پرسپولیس در دیدار برابر شمس آذر

در یازدهمین دقیقه بازی توپ ارسالی از جناح چپ روی دروازه شمس آذر با حرکت عالی محمدمهدی محبی همراه شد و در حالی که توپ پس از برخورد به زمین ارتفاع گرفته بود مهاجم جدید سرخپوشان با پرشی بلند توپ را با کف پا به تور دروازه سبزپوشان قزوینی چسباند.

در دقیقه ۱۵ این بار نوبت به محمد عمری رسید که از یک سوم دفاعی حریف توپ را از بازیکن حریف گرفت و پس از چند متر حرکت به سمت دروازه از پشت محوطه جریمه با ضربه ای فنی دروازه شمس آذر را برای بار دوم باز کرد.

شروع امیدوارکننده پرسپولیس با ۱۵ دقیقه طوفانی/ جدیدها چنگی به دل زدند!
محمد عمری و محمدمهدی محبی دو گلزن پرسپولیس

در دقیقه بیستم بازی محبی که در اولین بازی اش برای پرسپولیس نمایش خوبی داشت درون محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک چرخش به سمت دروازه شوت زد که توپ او با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

پرسپولیس که یک نیمه برتر از حریفش بود در دقایق پایانی نیمه اول می توانست به گل سوم دست پیدا کند اما شوت محکم محمد عمری به تیر دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت.

در نیمه دوم سرخپوشان تهرانی هر چند برتری محسوسی نسبت به میزبان خود داشتند اما بیشتر به فکر حفظ نتیجه بودند و تلاش کردند با دفاع منطقی اجازه باز شدن دروازه شان را ندهند که موفق به این کار هم شدند.

شروع امیدوارکننده پرسپولیس با ۱۵ دقیقه طوفانی/ جدیدها چنگی به دل زدند!

مهدی تارتار که اولین تجربه سرمربیگری اش در پرسپولیس را پشت سر می گذاشت در اواسط نیمه دوم تعویض هایی را انجام داد تا بتواند روند خوب تیمش را حفظ کند و همچنان فشار را روی دروازه شمس آذر نگه دارد.

در دقایق پایانی پرسپولیس می توانست به گل سوم دست پیدا کند که شوت بازیکن این تیم را دروازه بان شمس آذر مهار کرد. در وقت های اضافه پرسپولیس بازهم سعی کرد در زمین حریف فشار خود را حفظ کند تا اجازه نزدیک شدن به دروازه اش را ندهد و به اولین پیروزی فصل دست پیدا کند.

کد مطلب 6917525

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