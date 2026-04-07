فرماندار سنقر: تأمین کالاهای اساسی در سنقر بدون مشکل ادامه دارد

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور، به لطف ساختار مردمی و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی، در مدیریت فضای شهرستان سنقر و کلیایی مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: مردم شهرستان هر شب به صورت منسجم و پرشور در سطح شهر حضور پیدا می‌کنند و با سر دادن شعارهای مقاومت، حمایت خود از نظام و انقلاب را نشان می‌دهند.

فرماندار سنقر و کلیایی با اشاره به وضعیت امنیتی شهرستان تصریح کرد: تأمین امنیت در سطح شهرستان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی با حضور فعال خود امور را مدیریت می‌کنند.

محمدی در ادامه با اشاره به تأمین نیازهای مردم گفت: در حوزه خدمات عمومی و رفاهی نیز با تدابیر اتخاذشده از سوی دولت، در تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و اقلام مورد نیاز مردم از جمله آرد، سوخت و سایر کالاهای مصرفی به‌صورت مناسب تأمین می‌شود.

وی همچنین به خسارات ناشی از بمباران در برخی مناطق اشاره کرد و افزود: کمیته‌های مربوطه برای ارزیابی ساختمان‌های آسیب‌دیده تشکیل شده و بررسی‌های لازم انجام شده است.

فرماندار سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به خسارات جمع‌آوری و در سامانه‌های مربوطه ثبت شده و بر اساس برنامه دولت، روند پرداخت هزینه‌ها برای جبران و ترمیم خسارت‌ها انجام خواهد شد.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه با حضور مردم انقلابی و همراهی مسئولان، فضای شهرستان آرام و مدیریت امور به شکل مطلوب در حال انجام است.