روند اجرای مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به سنقر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، ششمین جلسه بررسی مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار کرمانشاه به شهرستان سنقر و کلیایی اختصاص داشت و در آن، میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های مصوب این سفر با هدف تسریع در اجرا مورد پیگیری قرار گرفت.

سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان سنقر و کلیایی در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ انجام شده و شامل ۱۳ مصوبه بوده است که بنا بر اعلام فرماندار این شهرستان، تاکنون حدود ۶۰ درصد از این مصوبات به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در این نشست، فرماندار و امام جمعه سنقر، معاونان استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط حضور داشتند و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده را بررسی کردند.