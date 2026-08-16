«تاجی» به ۲ جشنواره مورد تأیید اسکار و بفتا راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «تاجی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی برجیان به بیست‌ودومین جشنواره فیلم هالی‌شورتس و رقابت «چشم آسیا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه بنگلور راه پیدا کرد.

جشنواره فیلم هالی‌شورتس از ۲۲ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ تا ۲۲ آگوست ۲۰۲۶ در هالیوود در حال برگزاری است.

‌فیلم کوتاه «تاجی» همچنین، برای رقابت «چشم آسیا» در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه بنگلور ۲۰۲۶ نیز انتخاب شده است؛ جشنواره‌ای که یکی از مهم‌ترین بسترهای سینمای مستقل در آسیا به شمار می‌رود. فیلم کوتاه «تاجی» روز شنبه ۲۴ مرداد برابر با ۱۵ آگوست در بنگلور هند به نمایش درآمد.

تهیه‌کنندگان اجرایی و پخش‌کننده این فیلم کوتاه، ایزابلا سریاشی سن و الیویر اِی. داک از شرکت هازلنات مدیا هستند.

شرکت هازلنات مدیا Hazelnut Media Pte. Ltd. یک شرکت مستقر در سنگاپور در زمینه تولید، تولید مشترک و توزیع بین‌المللی است که به حمایت و معرفی سینمای دارای تأثیر اجتماعی از آسیا و دیگر نقاط جهان می‌پردازد. هازلنات مدیا با فعالیت در میان فرهنگ‌ها و قاره‌های مختلف، با فیلمسازانی همکاری می‌کند که داستان‌هایشان حافظه را حفظ می‌کند، صدای گروه‌های کمتر دیده‌شده را تقویت می‌کند و از طریق قدرت تحول‌آفرین فیلم، الهام‌بخش گفتگو می‌شود.

«تاجی»، قصه تاجی سر کارگر کارخانه را روایت می‌کند که زنی سر سخت و قوی است. او در اوج مشکلاتش برای زندگی‌اش باید تصمیم مهمی بگیرد.

فاطمه نیشابوری، مرتضی خانجانی، شمیلا تابش، فاطمه حسنی، روحیه محمودی، فائزه وفایی، الهه موچانی، علی باقری، احد شاملو و با حضور افتخاری غلامرضا رمضانی، به همراه جانیار اسکندریان بازیگر کودک، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «تاجی» عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: مهدی برجیان، تهیه کنندگان اجرایی: ایزابلا سریاشی سن و الیویر اِی. داک شرکت هازلنات مدیا، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: نوید کریم‌پور، دستیار دوم کارگردان: پوریا سلیمانی، دستیار کارگردان: یاسمن زلقی، منشی صحنه: زهرا مهدوی، مدیر فیلمبرداری: مصطفی صادقی، مشاور گروه فیلمبرداری: ادیب سبحانی، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، گروه فیلمبرداری: علی منوچهرپناه، نوید عبدی، علی رضایی و محمد ریزآبادی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، زیرنویس: سوگل رضوانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: نوید سجادی حسینی، اپراتور دوربین: علی صالحی، استدی‌کم: امیر کتب‌زاده، استوری برد: علی باقری، تدوین: علی شیخی، موسیقی: بهنام راد، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، تدوین صدا: زهرا اخوان عبیری، دستیار صداگذاری: امین آشوری استودیو شِنو، صدابردار: مهدی فیض‌مندیان، دستیار صدابردار: محسن مصلح، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، دستیار اول صحنه: امید نجومی، مدیر صحنه: محمد نصیری فر، دستیار لباس: کتایون فربد، طراح چهره پردازی: امید گلزاده، مجری چهره‌پردازی: حانیه محمودآبادی و زهرا حمیدی، مدیر تولید: مرتضی رحمانی، مدیر تدارکات: رامین علیزاده، مسئول هنرور: مهرداد جوزی، سینه موبیل: محمدرضا مشهور نیکنام، طراح پوستر: حامد وقاری، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.