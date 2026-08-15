محمدی: توسعه صنایع روی در محل فعلی شهرک تخصصی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره وضعیت پسماند شهرک تخصصی، گفت: موضوع واگذاری پسماند از طریق مناقصه به یک شرکت انجام شده و این واگذاری با فروش یا مزایده تفاوت دارد.

وی افزود: بر اساس قرارداد، برای شرکت مربوطه مدتی برای آماده‌سازی و پس از آن چند سال برای فروش پسماند در نظر گرفته شده است و سهم دولت نیز باید به حساب دولت واریز شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: هدف این است که در مدت اجرای قرارداد، پسماندهای موجود در محل فعلی پاکسازی و تعیین تکلیف شود و پس از آن دیگر پسماندی در این محل انباشته نشود و انتقال پسماند به محل جدید انجام گیرد.

محمدی درباره مخالفت با افزایش ظرفیت برخی واحدهای صنعتی در محل فعلی گفت: تعدادی از تولیدکنندگان درخواست افزایش ظرفیت بیش از ظرفیت موجود را مطرح کرده بودند که این موضوع برای بررسی به استان ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: مخالفت با توسعه صنایع در محل فعلی به معنای مخالفت با اشتغال نیست و کارگرانی که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند نباید نگران اشتغال خود باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان افزود: هدف ما تعطیلی واحدهایی که مجوز فعالیت دارند نیست؛ این واحدها می‌توانند در محل جدید فعالیت خود را توسعه دهند و اشتغال نیز حفظ شود.

محمدی تصریح کرد: برای محل جدید اقداماتی انجام شده است و باید الزامات زیست‌محیطی در آن به‌طور کامل رعایت شود.

صنعت و محیط زیست باید همزمان مورد توجه قرار گیرند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه باید میان توسعه صنعتی و الزامات زیست‌محیطی نقطه تعادل ایجاد شود، گفت: هدف این است که هم اشتغال و توسعه صنعتی داشته باشیم و هم محیط زیست حفظ شود.

وی افزود: نگاه صفر و یکی که یا باید توسعه صنعتی داشته باشیم و محیط زیست نادیده گرفته شود یا محیط زیست را حفظ کنیم و اشتغال از بین برود، درست نیست.

محمدی تأکید کرد: هنر مدیریت این است که نقطه بهینه میان اشتغال، توسعه صنعتی و محیط زیست پیدا شود و شرایطی فراهم شود که هر دو حوزه ارتقا پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت، واحدهایی که از گذشته مجوز فعالیت دارند می‌توانند با رعایت ظرفیت‌های مجاز، الزامات زیست‌محیطی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول به فعالیت خود ادامه دهند، اما توسعه در محل فعلی ممنوع است.

جبران کسری بودجه نباید با افزایش فشار اقتصادی بر مردم باشد

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه جبران کسری بودجه نباید از مسیر افزایش فشار اقتصادی بر مردم دنبال شود، گفت: دولت به جای افزایش قیمت بنزین و مالیات باید صرفه‌جویی، اصلاح رویه‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، استفاده از دارایی‌های مازاد و افزایش بهره‌وری را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی امروز زیاد است و دولت از یک سو به دنبال تأمین کسری بودجه و از سوی دیگر به دنبال جلوگیری از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس افزود: یکی از راهکارهایی که ممکن است دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه دنبال کند، ارائه لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، اما به احتمال زیاد مجلس از چنین لایحه‌ای استقبال نخواهد کرد.

وی درباره احتمال افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین در میانه سال برای ما قابل قبول نیست و آنچه دولت در زمینه درآمدها و مصارف در قانون بودجه پیش‌بینی کرده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: اگر قرار باشد در میانه سال قیمت بنزین افزایش پیدا کند، باید همزمان شاهد افزایش سطح درآمد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز باشیم؛ چراکه امروز سرعت رشد تورم از نرخ افزایش حقوق‌ها در بخش دولتی و غیردولتی پیشی گرفته است.

دولت برای جبران کسری بودجه به سمت صرفه‌جویی برود

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: راهکار جبران کسری بودجه نباید صرفاً افزایش قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های جدید به مردم باشد.

وی افزود: دولت باید به سمت صرفه‌جویی، اصلاح رویه‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کند و جلوی مواردی مانند تخصیص ارزهای دارای اشکال و زمینه‌های فساد را بگیرد.

محمدی ادامه داد: دولت باید از ظرفیت‌هایی مانند پسماند روی در زنجان، مولدسازی و املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی استفاده کند. دستگاه‌های مختلف املاک و دارایی‌های قابل توجهی در اختیار دارند که می‌توان از آنها برای تأمین منابع استفاده کرد.

وی با اشاره به حجم قابل توجه املاک متعلق به دستگاه‌های مختلف در تهران گفت: این املاک نیز می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین منابع دولت باشد.

محمدی با دعوت از مردم برای اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: از مردم انتظار داریم در مصرف سوخت، آب، برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

وی با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور افزود: اگر بتوانیم حتی ۳۰ درصد از مصرف را کاهش دهیم، تأثیر قابل توجهی بر منافع ملی خواهد داشت و با توجه به قیمت تمام‌شده، این میزان صرفه‌جویی می‌تواند منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس تأکید کرد: صرفه‌جویی باید هم از سوی دولت و هم از سوی مردم دنبال شود. دولت باید موجودی انبارها و مخازن، عملکرد دستگاه‌های مرتبط و منابعی را که در پروژه‌ها هزینه شده اما نتیجه لازم را نداشته است، شفاف و بررسی کند.

وی افزود: اگر منابعی در وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها بلااستفاده مانده یا در قراردادهایی هزینه شده که نیازمند بررسی است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و صرفه‌جویی از همین نقاط آغاز شود.

محمدی خاطرنشان کرد: باید از تجربه کشورهای موفق در مدیریت کسری بودجه و اصلاح ساختارهای دولتی استفاده و با بهره‌گیری از مدیریت تطبیقی، راهکارهای مناسب را با شرایط کشور بومی‌سازی کرد.

حذف واسطه‌های غیرضروری مشکلات نیروهای شرکتی را کاهش می‌دهد

محمدی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: حذف شرکت‌های واسطه‌ای غیرمرتبط می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند و ما پیگیر اجرای دستور رئیس‌جمهور در این زمینه هستیم.

وی افزود: اگر شرکت‌های واسطه‌ای که عملاً نقشی در ارائه خدمت ندارند حذف شوند، بخشی از منابعی که اکنون به این واسطه‌ها پرداخت می‌شود، می‌تواند در قالب قرارداد و مزایا به حقوق نیروهای شاغل اختصاص پیدا کند.

محمدی تأکید کرد: البته باید میان شرکت‌های واسطه‌ای واقعی و شرکت‌هایی که صرفاً نقش واسطه دارند تفاوت قائل شد. اگر دستگاهی خدماتی را از یک شرکت توانمند دریافت کند و آن شرکت نیروی متخصص و خدمات واقعی ارائه دهد، نمی‌توان آن را با شرکتی که هیچ نقشی جز واسطه‌گری ندارد یکسان دانست.

محمدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان زنجان اظهار کرد: یکی از گره‌های قدیمی استان پروژه سد مشمبا بود که حدود هفت سال متوقف مانده و حتی در آستانه ابطال قرار داشت.

محمدی درباره جاده قره‌پشتلو نیز گفت: این پروژه سال‌ها مطالبه مردم منطقه بود و پیش از انتخابات نیز قول پیگیری آن داده شده بود.

وی افزود: عملیات تعریض این محور در دو بخش به طول ۱۰ و هشت کیلومتر آغاز شده است و برای جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن پروژه، بخش دوم نیز به مناقصه خواهد رفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری اعتبارات راهداری گفت: برای یکی از محورهای استان ۳۵ کیلومتر آسفالت از راهداری کشور گرفته شد، اما در بازدید مشخص شد ۱۵ کیلومتر آن اجرا شده است. با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات باقی‌مانده نیز در حال اجراست و مقرر شده تا پایان شهریور تعهدات مربوط به این پروژه محقق شود.

بهسازی آزادراه‌های زنجان ـ میانه و زنجان ـ تبریز پیگیری شد

محمدی درباره آزادراه زنجان ـ میانه و زنجان ـ تبریز اظهار کرد: در این پروژه، شرکت آزادراهی از دولت مطالباتی داشت و در همین راستا پیگیری‌هایی انجام شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره تعاونی‌های مسکن گفت: مشکلات این تعاونی‌ها حدود ۳۰ سال قفل شده بود، اما اکنون این موضوع از حالت رکود خارج شده و به جریان افتاده است.

وی تأکید کرد: پروژه تعاونی‌های مسکن پروژه‌ای بزرگ و پیچیده است و طبیعی است که حل کامل آن یک‌شبه یا در مدت کوتاه امکان‌پذیر نباشد و احتمالاً چند سال زمان نیاز دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به کمبود مدارس در مناطق شرق و غرب زنجان، به‌ویژه محدوده مسکن‌های ملی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، عملیات احداث تعدادی از مدارس در مسکن‌های ملی آغاز شده و برخی از این مدارس در حال تکمیل و برخی دیگر در حال احداث هستند.

تنش آبی ۱۲۰ روستا برطرف شد

محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب روستاها گفت: تنش آبی در ۱۲۰ روستای استان زنجان برطرف شده و استان در این زمینه رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های فاضلاب شهری خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری در زنجان در حال اجراست.

احداث بیمارستان فوق‌تخصصی سوانح و حوادث پیگیری می‌شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به پیگیری برای احداث بیمارستان فوق‌تخصصی سوانح و حوادث در زنجان اظهار کرد: این پروژه یکی از خبرهای خوب حوزه درمان استان است.

وی افزود: این بیمارستان به صورت مستقیم در ردیف اعتبارات استانی و ملی قرار نگرفته است و تلاش شده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز آن استفاده شود.

محمدی از ادامه پیگیری برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان خبر داد و گفت: این پروژه نیز یکی از گره‌های موجود استان است و تلاش می‌کنیم از طریق اعتبارات ملی و همچنین مولدسازی دارایی‌های ثابت حوزه ورزش و جوانان، زمینه تکمیل آن را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های بزرگ استان حاصل همکاری دستگاه‌های مختلف است، اظهار کرد: نمی‌توان موفقیت‌های به‌دست‌آمده را به نام یک فرد یا یک دستگاه ثبت کرد؛ این اقدامات حاصل زحمات مسئولان اجرایی، نمایندگان و تعامل سازنده میان دستگاه‌هاست.

عملکرد دولت در جنگ اخیر قابل تقدیر است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: رسانه‌ها و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی در تبیین حقانیت ملت ایران و انتشار رویدادهای مربوط به تجاوزات دشمن آمریکایی و صهیونیستی نقش مهمی ایفا کردند و سهم ارزشمندی در دفاع از کیان ایران اسلامی داشتند.

وی با تقدیر از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و اقدامات نیروهای نظامی، امنیتی، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، نیروهای امدادی، هلال‌احمر، کادر بهداشت و درمان و سایر نهادهای پشتیبان افزود: باید از حمایت اقشار مختلف مردم از نیروهای مسلح و نقش مردم در حفظ و تقویت امنیت داخلی نیز قدردانی کرد؛ چراکه هر جا مردم در صحنه باشند، موفقیت‌ها چشمگیر خواهد بود.

محمدی با اشاره به عملکرد دولت در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: دولت در سطح کلان کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته و عملکرد رئیس‌جمهور و رؤسای قوا قابل تقدیر و افتخارآفرین بوده است.

وی ادامه داد: البته در عملکرد برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اشکالاتی وجود دارد که مجلس از منظر نظارتی به آنها خواهد پرداخت و این موضوع می‌تواند در قالب تذکر نمایندگان، سؤال از وزرا و در صورت لزوم استیضاح دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به سابقه فشارها و تهاجمات علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان ایران اسلامی از گذشته تاکنون تهاجم فرهنگی، اقتصادی و نظامی داشته‌اند و امروز شاهد یک جنگ ترکیبی هستیم.

وی افزود: در این جنگ علاوه بر حوزه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی، جنگ شناختی نیز دنبال می‌شود و دشمن تلاش می‌کند با انتشار اطلاعات نادرست بر نگرش و رفتار مردم اثر بگذارد.