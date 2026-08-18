«آب» متهم اصلی مسمومیت مردم باینگان

بیستون شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز علائم گوارشی در تعدادی از شهروندان باینگان، اظهار کرد: بررسی‌های تخصصی درباره احتمال آلودگی ویروسی آب منطقه در حال انجام است.

وی افزود: در شرایط فعلی، آب اصلی‌ترین عامل احتمالی بروز مسمومیت در باینگان است و احتمال شیوع یک بیماری میان مردم بسیار کم ارزیابی می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه تصریح کرد: تا زمان مشخص شدن نتایج آزمایش‌ها، فرض بر آلودگی آب گذاشته شده است، چرا که آب تنها منبع مشترکی بوده که شهروندان مورد استفاده قرار داده‌اند.

شفیعی ادامه داد: یکی از عواملی که احتمال آلودگی آب را تقویت می‌کند، مشاهده موارد مسمومیت در میان ساکنان شهر باینگان و نبود موارد مشابه در روستاهای اطراف است؛ تنها یک خانواده روستایی نیز دچار علائم شده‌اند که پیش از آن در شهر باینگان حضور داشته و از آب این شهر استفاده کرده بودند.

وی با اشاره به روند کاهشی موارد مسمومیت گفت: پس از استفاده مردم از منابع جایگزین آب، تعداد موارد مسمومیت نسبت به روزهای گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه خاطرنشان کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی برای شناسایی علت دقیق این موضوع ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از مشخص شدن، مبنای اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.