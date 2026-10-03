به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان، خواننده ها و گروه های شناخته شده عرصه موسیقی در حالی طی روزهای گذشته اقدام به انتشار تک آهنگ های جدید خود کرده اند که طی ماه های گذشته خبرچندانی از فعالیت های اجرایی شان نبود؛ مسیری که نشان از آغاز فصل جدید کنسرت ها و برنامه های آنان در پاییز ۱۴۰۵ دارد.

آنچه می خوانید مرور و معرفی اجمالی از آثار جدید خوانندگان کشورمان در روزهای ابتدایی پاییز سال ۱۴۰۵ است که در قالب تک آهنگ متولد شدند.

آزاده امیری؛ «تم واریاسیون» استاد موسیقی برای تار و کوارتت زهی

تازه‌ترین اثر کامبیز روشن‌روان با عنوان «تم و واریاسیون» برای تار و کوارتت زهی، با تک‌نوازی تار آزاده امیری و همراهی جمعی از نوازندگان شناخته‌شده موسیقی کلاسیک منتشر شد.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است: «تم و واریاسیون» اثری برای تار و چهار ساز زهی است که کامبیز روشن‌روان آن را در سال ۲۰۱۵ در ونکوور نوشته است. این قطعه بر پایه یک تم دو بخشی شکل گرفته و آهنگساز در طول ۱۷ واریاسیون، این تم را با استفاده از تغییرات متنوع ملودیک، ریتمیک و هارمونیک گسترش داده است. در روند شکل‌گیری موسیقایی اثر، استفاده از عناصر کروماتیک و عبور تدریجی از تونالیته‌های مختلف، مسیر تحول قطعه را شکل می‌دهد؛ مسیری که در ادامه به فضایی آتونال می‌رسد و سپس به‌تدریج به ساختار تونال اولیه بازمی‌گردد.

در این اثر که با تک نوازی تار آزاده امیری منتشر شده است، تار به‌عنوان ساز سولو در تعامل با بافت کوارتت زهی قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از ساختار قطعه بر گفتگوی میان ساز سولو و مجموعه سازهای زهی استوار است. در بخش کوارتت زهی نیز پدرام فریوسفی (ویلن اول)، علی جعفری پویان (ویلن دوم)، میثم مروستی (ویولا) و آتنا اشتیاقی (ویلنسل) حضور دارند.

پروژه «تم و واریاسیون» به آهنگساز کامبیز روشن روان با تک نوازی تار آزاده امیری را از اینجا بشنوید.

علیرضا قربانی؛ تک آهنگ «سرو خرامان» و همکاری با ترکیه‌ای‌ها

علیرضا قربانی خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی تک آهنگ جدید خود را با ادای احترامی به حضرت مولانا و با همکاری هنرمندان ترک منتشر کرد.

تک آهنگ جدید علیرضا قربانی با نام «سرو خرامان» با شعری از مولانا در شامگاه ۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

ملودی کلام این اثر اقتباسی از اثر زنده یاد ابراهیم شریف‌زاده خواننده پیشکسوت موسیقی خراسان و بازآفرینی و تنظیم حسام ناصری و جوشکن کارادمیر است.

جوشکن کارادمیر نوازنده باغلاما، جنگ اردوغان نوازنده گیتار، فاتیح کوچر نوازنده کاوال، دارا دارایی نوازنده گیتار باس، شایان ریاحی نوازنده پرکاشن و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ گروه اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

در توضیح قطعه «سرو خرامان» که توسط آهنگ اشتیاق شهر آفتاب منتشر شده، آمده است: قطعه حاضر اقتباسی است از ملودی و اجرای ماندگار استاد ابراهیم شریف‌زاده و ادای دینی است به میراث موسیقی مقامی خراسان که به مناسبت زادروز حضرت مولانا و با شعری از این شاعر و عارف گرانقدر و با همکاری جمعی از هنرمندان ایرانی و ترک تهیه و اجرا شده است. امید که بر جان و گوش مشتاقان خوش بنشیند.

تک آهنگ «سرو خرامان» با صدای علیرضا قربانی را اینجا بشنوید.

همایون شجریان؛ تک آهنگ «می تراود مهتاب» و ماجرای ۲۸ سال پیش

همایون شجریان خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی که به نظر می آید این روزها خود را برای فصل جدید فعالیت هایش آماده می کند، طی روزهای گذشته بود که از تازه ترین تک آهنگ خود به نام «می تراود مهتاب» با شعری از نیما یوشیج و آهنگسازی مجید درخشانی رونمایی کرد؛ اثری که تولید آن مربوط به ۲۸ سال پیش است و برای او دربرگیرنده ویژگی های جالب توجهی است.

وی درباره این تک آهنگ نوشت: «حدود بیست و هشت سال پیش، وقتی خیلی جوان بودم، این قطعه را که مجید درخشانی برای پدر ساخته بود، به عنوان «صدای شاهد» خواندم برای پدرم، تا ملودی را با صدای من بشنود و بعد خودش آن را بخواند. اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد و آن صدای شاهد، همان‌جا ماند. سال‌ها گذشت، من خواندم، تجربه کردم و مسیر خودم را در موسیقی پیدا کردم و حالا، بعد از بیست و هشت سال، آن صدای جوان دوباره به من رسیده است. صدایی که امروز منتشر می‌شود، در واقع پیش از تمام کارهایی قرار می‌گیرد که تا امروز از من شنیده‌اید؛ اولین صدای ضبط‌ شده از مسیری که آن روز هنوز نمی‌دانستم به کجا خواهد رسید.

تک آهنگ «می تراود مهتاب» با صدای همایون شجریان را از اینجا بشنوید.

بهنام بانی؛ تک آهنگ «چشات میگه» و یک آرزوی خوب در روز تولد

بهنام بانی از خوانندگان معروفی که طی سال های اخیر از او به عنوان یکی برگزیدگان موسیقی پاپ یاد می کنند و البته کنسرت هایش نیز با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه می شود، در روزهای گذشته بود که از جدیدترین تک آهنگ خود به نام «چشات میگه» رونمایی کرد.

وی درباره این آهنگ که به مناسبت روز تولدش منتشر شده است، نوشت: «امیدوارم تو این روزهای سخت بتونه لحظاتی حالتون رو بهتر کنه.»

حامد برادران موسیقی و ترانه، علیرضا خان ترانه، علیرضا الیاسوند نوازنده گیتار، محسن متفکریان کارگردان کلیپ از جمله عوامل تک آهنگ جدید بهنام بانی هستند.

تک آهنگ «چشات میگه» با صدای بهنام بانی را از اینجا بشنوید.

برادران سعیدی؛ تک آهنگ «سردست یارم» و بازآفرینی یک اثر قدیمی

«سردست یارم» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های منتشر شده است که به تازگی توسط علی سعیدی و محمد سعیدی برادران دوقلوی موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این اثر موسیقایی که ملودی و ترانه آن براساس یک آهنگ فولکلور قدیمی با تصحیح حسین کوهی کرمانی بازآفرینی شده است، مجتبی ابوالقاسم پور نوازنده سنتور، سازهای الکترونیک، تنظیم کننده، میکس و مسترینگ، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، محمد خداداداش عکاس و انوشیروان مانی گرافیست دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

برادران سعیدی از جمله هنرمندان فعال عرصه خوانندگی موسیقی کلاسیک ایرانی هستند که طی سال های اخیر علاوه بر برگزاری کنسرت ها و اجراهای مختلف، تک آهنگ های متعددی را نیز در دسترس مخاطبان قرار داده اند.

تک آهنگ «سردست یارم» با صدای برادران سعیدی را از اینجا بشنوید.

آرمان گرشاسبی؛ تک آهنگ «هزار امید» و یادبودی برای سیمین بهبهانی

آرمان گرشاسبی از خوانندگان فعال موسیقی پاپ که این روزها حضور مستمری در برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف کشور دارد، طی روزهای گذشته بود که از تک آهنگی به نام «هزار امید» رونمایی کرد.

وی در توضیح این قطعه نوشت: «هزار امید» تقدیم به شما همراهان همیشگی ام؛ مدت ها بود دوست داشتم این شعر بی نظیر بانو سیمین بهبهانی را برای شما بخوانم. خوشحالم که به کمک علیرضا قاسمیان خمسه عزیز که ادامه ملودی را زیبا سرود، تقدیمتون می‌کنم.

آرمان گرشاسبی ملودی، امیر نظر تنظیم کننده، امین عطایی نوازنده ویولن، آرش پاکزاد میکس و ادیت تنظیم، اشکان محمدی ویدئو برخی از عوامل اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «هزار امید» با صدای آرمان گرشاسبی را از اینجا بشنوید.

ایوان بند؛ تک آهنگ «پرواز» و فصل تازه از همین جا

مجموعه «ایوان بند» از گروه‌های جوان موسیقی پاپ کشورمان که طی سال های گذشته در جریان فعالیت های موسیقایی کشورمان حضور پیدا کرده است در روزهای گذشته از تک آهنگ جدید خود به نام «پرواز» با عبارت «فصل تازه، از همین جا» رونمایی کرد.

در تک آهنگ «پرواز» میلاد ترابی تنظیم کننده، حسین حافظ ترانه سرا، بهروز میرزایی نوازنده گیتار برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی ایوان در اسفند سال ۱۳۹۵ توسط حسین شریفی و فواد غفاری شکل گرفت. حسین شریفی خواننده ایوان بند و فواد غفاری آهنگساز این گروه هستند. از دیگر اعضای این گروه می‌توان به مصطفی مومنی تنظیم‌کننده و میکس و مَستر و حدیث دهقان ترانه سرا اشاره کرد.

«شبیه تو»، «بمونی برام»، «نفس»، «سروناز»، «عالیجناب»، «ملکه»، «بام تهران»، «تو همونی»، «آروم جونم»، «چهل گیس» آثاری هستند که تاکنون توسط مجموعه «ایوان بند» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. این گروه چندی پیش نیز آلبوم «عالیجناب» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

تک آهنگ «پرواز» با صدای «ایوان بند» را از اینجا بشنوید.

شهاب رمضان؛ تک آهنگ «به تو فکر می کنم» و شروع دوباره من

شهاب رمضان خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ که در این سال ها خبر چندانی از فعالیت های موسیقایی اش نبود، طی روزهای گذشته با رونمایی از تک آهنگی به نام «به تو فکر می کنم» فصل جدیدی از حضورش در موسیقی را آغاز کرده است.

وی در توضیح این تک آهنگ که با ترانه ای از علی ایلیا، تنظیم آرش قاسمی و موسیقی خودش پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، نوشت: بعد از مدت ها ...، دوباره پاییز، دوباره من، دلم برای این حس، برای این روزها و برای همراهی تون تنگ شده بود. و این پاییز شروع دوباره من.

تک آهنگ «به تو فکر می کنم» با صدای شهاب رمضان را از اینجا بشنوید.

میثم ابراهیمی با آهنگ «دلم تنگته»، ناصر زینلی با تک آهنگ «منو داری»، مسعود صادقلو با تک آهنگ «بغل کردم»، امیر مقاره با تک آهنگ «من دلم تنگه»، مهدی جهانی با تک آهنگ «من و تهران»، آرمین زارعی با قطعه «دلم تنگته»، گروه «پازل بند» با تک آهنگ «حرف درگوشی»، سینا درخشنده با تک آهنگ «دوستت دارم» نیز از جمله هنرمندان و گروه هایی هستند که طی روزهای گذشته آثار خود را پیش روی مخاطبان قرار دادند.