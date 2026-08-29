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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مهلت ثبت‌نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ثبت‌نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ثبت‌نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ شهریورماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهنمای ثبت‌نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ از ۲ شهریورماه منتشر شده است و مهلت ثبت نام در این آزمون امروز ۷ شهریور به پایان می رسید.

بنابر اعلام انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز ‌یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز ‌یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

کد مطلب 6931380

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