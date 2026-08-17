به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، جواد شکوهی با اشاره به اهمیت منابع آبی در حفظ و پایداری زیستگاه‌های حیات وحش اظهار کرد: در راستای تأمین و تقویت منابع آبی مورد نیاز گونه‌های جانوری، عملیات لایروبی چشمه سنجدو و تعویض لوله انتقال آب این چشمه توسط دوستداران محیط زیست روستای زارکوئیه شهرستان بهاباد صورت گرفت.

وی افزود: احیای این چشمه و آبشخور نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش منطقه آزاد زارکوئیه دارد و می‌تواند در شرایط گرم و خشک منطقه، به ماندگاری گونه‌های جانوری و کاهش فشار بر منابع آبی طبیعی کمک کند.

شکوهی با قدردانی از مشارکت و احساس مسئولیت اهالی روستای زارکوئیه تصریح کرد: مشارکت جوامع محلی و دوستداران محیط زیست یکی از مؤثرترین عوامل در حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش است و همراهی مردم منطقه در اجرای اقدامات حفاظتی، ارزشمند و قابل تقدیر است.