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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

آبشخور حیات‌وحش زارکوئیه شهرستان بهاباد احیا شد

آبشخور حیات‌وحش زارکوئیه شهرستان بهاباد احیا شد

یزد- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد از اجرای عملیات لایروبی و تعویض لوله چشمه «سنجدو» در منطقه آزاد روستای زارکوئیه با مشارکت دوستداران محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، جواد شکوهی با اشاره به اهمیت منابع آبی در حفظ و پایداری زیستگاه‌های حیات وحش اظهار کرد: در راستای تأمین و تقویت منابع آبی مورد نیاز گونه‌های جانوری، عملیات لایروبی چشمه سنجدو و تعویض لوله انتقال آب این چشمه توسط دوستداران محیط زیست روستای زارکوئیه شهرستان بهاباد صورت گرفت.

وی افزود: احیای این چشمه و آبشخور نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش منطقه آزاد زارکوئیه دارد و می‌تواند در شرایط گرم و خشک منطقه، به ماندگاری گونه‌های جانوری و کاهش فشار بر منابع آبی طبیعی کمک کند.

شکوهی با قدردانی از مشارکت و احساس مسئولیت اهالی روستای زارکوئیه تصریح کرد: مشارکت جوامع محلی و دوستداران محیط زیست یکی از مؤثرترین عوامل در حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش است و همراهی مردم منطقه در اجرای اقدامات حفاظتی، ارزشمند و قابل تقدیر است.

کد مطلب 6919056

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