به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، کمال رضایی، اظهار داشت: پس از برگزاری موفق نخستین دوره این جشنواره و استقبال گسترده هنرمندان از این رویداد، دومین دوره این جشنواره هم‌زمان با هفته خانواده و جوانی جمعیت آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اهداف این جشنواره افزود: ما در این دوره تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت هنر، موضوع خانواده و جوانی جمعیت را به شکلی جدی‌تر دنبال کنیم. همچنین نگاه ویژه‌ای به جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و اتفاقات سال ۱۴۰۴ داشته‌ایم تا هنرمندان بتوانند ابعاد مختلف این رخدادها را از طریق زبان و بیان هنری خود روایت کنند.

رضایی درباره تنوع رشته‌ای این رویداد توضیح داد: دومین دوره جشنواره در سه بخش اصلی شامل بخش هنرهای تجسمی، گرافیک، کارتون، کاریکاتور و عکس، همچنین «آفرینش‌های ادبی» با شعر طنز و روایت داستان است.

وی افزود: بخش هنرهای تصویری نیز شامل موشن‌گرافیک و مستند کوتاه برگزار می‌شود تا امکان حضور استعدادهای جوان در قالب‌های متنوع هنری فراهم شود.

دبیر اجرایی جشنواره «نسل امید» در تشریح ساختار اجرایی این رویداد گفت: جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار می‌شود. در مرحله نخست، آثار در استان‌ها توسط داوران استانی ارزیابی شده و پس از برگزاری آیین اختتامیه استانی، آثار منتخب هر استان به مرحله ملی راه می‌یابند تا توسط هیئت داوران کشوری مورد ارزیابی نهایی قرار گیرند.

وی به همکاری نهادهای یزدی در این رویداد اشاره کرد و افزود: در یزد، اداره کل ورزش و جوانان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و حوزه هنری استان در برگزاری این رویداد ملی مشارکت دارند و ما می‌کوشیم از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان برای ارتقای کیفی جشنواره استفاده کنیم.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که جشنواره صرفاً به یک رقابت محدود نشود؛ بلکه با برگزاری سه رویداد تخصصی در حوزه‌های گرافیک، روایت داستان و شعر طنز با حضور اساتید ملی، فرصتی برای آموزش، انتقال تجربه و تولید آثار هنری درجه‌یک فراهم کنیم.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده فراخوان و ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به سامانه جشنواره‌های ملی هنری و فرهنگی https://artfest.ir/fa/course/1FE914C/ مراجعه کنند.