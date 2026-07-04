مستندسازی انجمن سینمای جوانان از آئین بدرقه پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، انجمن سینمای جوانان ایران که همزمان با جنگ تحمیلی اخیر، دومین پویش ملی «وطن به روایت من» را برگزار کرده بود، در پوشش تصویری آئین وداع و تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و خانواده ایشان مشارکتی گسترده دارد. براین اساس سازماندهی بیش از ۵۰ تیم تخصصی فیلمبرداری و عکاسی برای پوشش مراسم در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا از مهم‌ترین اقدامات انجمن سینمای جوانان ایران در ارتباط با مراسم وداع با پیکر رهبر شهید است.

همچنین همزمان با این اقدام، ۵۷ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور نیز با پوشش تصویری مراسم‌ها، اجتماعات و حرکت‌های مردمی در بیش از ۱۵۰ شهر و روستا، به ثبت ابعاد مختلف این رخداد ملی می‌پردازند. راه‌اندازی پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه» نیز همزمان با ایام بدرقه، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به گسترده‌تر کردن حوزه تاثیر سینما در ثبت این رویداد تاریخی نگاه ویژه دارد.

این پویش در ۲ بخش فیلم کوتاه موبایلی و عکس طراحی شده و ثبت‌نام و بارگذاری آثار آن از ۱۳ تا ۳۱ تیر از طریق سامانه festival.iycs.ir انجام می‌شود. «طلوع ماه» با برگزاری ۲ نشست تخصصی عکاسی و فیلمبرداری با موبایل نیز به آموزش اصول حرفه‌ای روایت تصویری پرداخته است.

استقرار سینماسیار و ارائه خدمات فرهنگی به مردم در موکب سینماگران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز از دیگر تلاش‌های انجمن سینمای جوانان ایران برای همراهی در روایت این روزهای تاریخی است. علاوه بر این، انجمن سینمای جوانان ایران با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با فیلمسازان، عکاسان و دست‌اندرکاران ستادهای اجرایی مراسم، تلاش کرد تا انسجام و هم‌افزایی لازم برای پوشش حرفه‌ای و جامع این رویداد تاریخی فراهم شود.

این مجموعه اقدامات در راستای مأموریت انجمن برای ثبت و حفظ حافظه تصویری کشور و روایت هنری یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاصر ایران انجام شده است.