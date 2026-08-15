انعقاد ۳۷۶ میلیارد تومان قرارداد آب و فاضلاب در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشم دهپهلوانی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان نهاوند ضمن قدردانی از پیگیریهای رسانهها در انعکاس مسائل حوزه آب و فاضلاب، اظهار کرد: تعامل سازنده اصحاب رسانه با مجموعه آبفا در انتقال مطالبات مردم و مدیریت چالشهای مرتبط با تامین و توزیع آب نقش موثری دارد.
وی افزود: قراردادهای تعریفشده در یک سال گذشته شامل طرحهای اجراشده، پروژههای در حال اجرا و طرحهایی با پیشرفت فیزیکی قابل توجه در بخشهای شهری و روستایی است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند با بیان اینکه حدود ۲۱۸ میلیارد تومان قرارداد در بخش آب شهری منعقد شده است، گفت: خط انتقال آب گیان با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث تصفیهخانه گیان با اعتبار ۹۴ میلیارد تومان، ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی امیرکبیر با اعتبار ۴۶ میلیارد تومان و اجرای خط انتقال از ایستگاه پمپاژ به مخزن امیرکبیر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از مهمترین طرحهای آب شهری نهاوند به شمار میرود.
دهپهلوانی با اشاره به طرحهای فاضلاب شهری نیز اظهار کرد: پروژههای فاضلاب شهرستان نهاوند با اعتباری نزدیک به ۶۱ میلیارد تومان در دست اجرا است که فاضلاب مهدیه با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژههای فاضلاب مسکن ملی امیرکبیر و شهرک شهید حیدری از جمله این طرحها هستند.
وی تداوم خشکسالی و افت منابع آب زیرزمینی را از مهمترین چالشهای تامین آب روستاهای شهرستان عنوان کرد و افزود: در برخی مناطق با وجود اجرای طرحهای جدید و صرف هزینه برای تامین آب، استمرار خشکسالی موجب خشک شدن یا خروج چاههای روستاهای دیگر از مدار بهرهبرداری میشود و نیاز به اقدامهای جایگزین را افزایش میدهد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند گفت: حفر چاه در روستاهای کرک علیا، کرک سفلی، بشیرآباد، محمودآباد و چشمهماهی، اصلاح شبکه آب در روستاهای زرامین علیا، بشیرآباد و چولک اصلی، اجرای خط انتقال گاماسیاب و طرحهای تامین آب روستاهای بخش مرکزی نهاوند از جمله پروژههای اجراشده یا در حال اجرای بخش روستایی است.
دهپهلوانی همچنین از رفع مشکل تامین آب در روستاهای دهنوعبدالملکی و حاجیآباد خبر داد و افزود: پس از خشک شدن چاههای موجود چاههای جدید برای این روستاها حفر شد و با صرف حدود ۱۰ میلیارد تومان زیرساختهای لازم برای تامین پایدار آب ساکنان این مناطق فراهم شد.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از برداشت و استفاده غیرمجاز از آب شرب، برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز مشترکان ضروری است.
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