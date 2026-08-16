به گزارش خبرنگار مهر ، جواد احمدی منفرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ر به تشریح کارنامه عملکرد اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان پرداخت و افزود: طی ارزیابی‌های صورت گرفته توسط سازمان دارالقرآن الکریم، اداره امور قرآنی استان بوشهر برای چهارمین سال پیاپی حائز کسب رتبه برتر فعالیت های قرآنی در میان استان‌ها شد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: در مجموعه کارنامه عملکرد استان با جهش ۱۹ نمره‌ای نسبت به سال گذشته با کسب نمره ۹۳.۱۴ به عنوان استان برتر و در رده استان‌های «الف» قرار گرفت.

احمدی‌منفرد تصریح کرد: این ارزیابی در شش قسمت آموزش، مدیریت و راهبری جریان حفظ، عملیات زندگی با آیه‌ها، امور استان‌ها و توسعه مشارکت‌ها، برنامه‌ریزی و ارزشیابی و مدیریت بود که استان توسط سازمان دارالقرآن‌الکریم مورد ارزیابی قرار گرفت.

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان اولین پایتخت قرآنی کشور در ۴ محور آموزش امور استان‌ها و توسعه مشارکت‌ها، برنامه‌ریزی و ارزشیابی و مدیریت توانست عملکرد خیلی خوب کسب کند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: در عملیات ملی زندگی با آیه‌ها عملکرد استان خوب ارزیابی شده است که نواقصی نسبت به سال گذشته در اجرای این طرح در سطح استان بود که امسال سعی می‌شود این نواقص مرتفع شود.

وی در ادامه بیان کرد: در جریان راهبری حفظ قرآن کریم عملکرد استان متوسط ارزیابی شد، که نیاز به تلاش جدی و مورد جریان‌های مردمی در فعالیت‌های حفظ قرآن کریم دارد که از همه مجموعه‌های دولتی و مردمی دعوت می‌شود که در جریان حفظ ما را یاری کنند.

وی ادامه داد: این موفقیت مرهون زحمات همه فعالان قرآنی کریم اعم از دستگاه‌های متولی فعالیت‌های امور قرآنی و مجموعه‌های مردمی است که جا دارد در پایان از همه عزیزان به ویژه حضرت آیت الله صفایی بوشهری که با هدایت‌ها و راهنمایی خود جریان قرآنی استان را مدیریت می کنند و همچنین در طرح زندگی با آیه‌ها همکاری ویژه‌ای با این طرح داشتند تقدیر و تشکر می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر، در پایان به توجه نقش مجموعه‌های مردمی در این موفقیت گفت: مجموعه‌های مردمی همکاری مطلوبی با اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارند که در اینجا از این مجموعه‌ها اعم از اتحادیه مؤسسات، تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت استان بوشهر، گروه جهادی قرآنیان استان، موکب قرآنیان استان، مؤسسات و خانه‌های قرآنی در سطح استان، اساتید، قاریان، حافظان و سایر کنشگران قرآنی تقدیر و تشکر می‌شود.