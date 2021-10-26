به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نشست خبری نمایشگاه مرور آثار مهدی سحابی روز سه‌شنبه چهارم آبان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، مژده طباطبایی کیوریتور بخش هنری نمایشگاه و سهراب احمدی کیوریتور بخش ادبی نمایشگاه مرور آثار مهدی سحابی در این نشست حضور داشتند.

موزه هنرهای معاصر تهران باید زودتر از این دین خود به سحابی را ادا می‌کرد

احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در ابتدای این نشست گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که قبل از بازگشایی موزه در دستور کار ما قرار داشت پرداختن به آثار هنرمندان معاصری بود که تا کنون به شکل جدی به آثار آنها پرداخته نشده است. نمایش آثار مهدی سحابی تحقق این وعده است. سحابی در زمره هنرمندانی است که وجهی متکثر در خلق اثر، در مدیوم‌های مختلف را دارد و از این منظر در حوزه تجسمی و ادبیات بسیار پر کار بوده است.

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با بیان اینکه برخی از هنرمندان اساساٌ هنرمند موزه‌ای هستند، اظهار کرد: هنرمند موزه‌ای، هنرمندی است که توانسته در طول عمر خود مسیر مشخصی را رقم بزند. ممکن است در برخی موارد زیر غبار فراموشی قرار گرفته باشد. این افراد به اندازه زحماتی که کشیده‌اند شناخته شده نیستند. موزه باید خیلی قبل‌تر از این دین خود را به مهدی سحابی ادا می‌کرد.

عکس‌های سحابی از انقلاب شگفتی این نمایشگاه خواهد بود

مژده طباطبایی هم در ادامه این نشست گفت: از سال ۹۸ یک دهه بعد از مرگ مهدی سحابی ما برنامه‌ای را تحت عنوان «پس از ده سال» برگزار کردیم که در آن با حمایت خانواده مرحوم سحابی تعدادی از آثار این هنرمند را در گالری مژده به نمایش در آوردیم. این نمایشگاه شروعی بود بر پروژه‌ای که قرار است در موزه برگزار شود. در آذر ماه ۱۳۹۹ ما با موزه هنرهای معاصر تهران به تفاهم رسیدیم که جدای از نمایش آثار، کتاب‌هایی درباره این هنرمند را هم به چاپ برسانیم.

وی بیان کرد: تعداد آثار سحابی در مجموعه‌های مختلف بیشمار بود. ما هر چه بیشتر تلاش و جستجو می‌کردیم آثار بیشتری به دست می‌آمد و تنوع این آثار به لحاظ مدیوم هم بسیار بود.

طباطبایی با اشاره به اینکه سحابی در دوره‌های مختلف مدام آثار خودش را تکرار کرده است گفت: به جز آثار عکاسی سحابی، آثار این هنرمند را می‌توان به ۱۴ دوره تقسیم کرد. ما ابتدا می‌خواستیم این دوره بندی را بر اساس تاریخ اثر دسته‌بندی کنیم اما در نهایت به دلیل همین تکرار در آثار ما تصمیم گرفتیم آثار سحابی را در قالب مجموعه آثار دسته‌بندی کنیم.

وی با اشاره به وجه ادبی آثار سحابی بیان کرد: ما در روند بررسی‌های خود متوجه این موضوع شدیم که آثار ادبی او تأثیر بسیاری بر روی آثار تجسمی آن گذاشته است و همین امر ما را بر این داشت که در کنار نمایشگاه تجسمی، درباره وجه ادبی آقای سحابی نیز کارهایی را صورت بدهیم.

کیوریتور هنری نمایشگاه با بیان اینکه ۳۱۰ اثر از سحابی در کتاب آثار او به چاپ می‌رسد، گفت: ۱۲۶ اثر از مهدی سحابی در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می‌آید. نقاشی، حجم، میکس‌مدیا، عکاسی و … از جمله مدیوم‌هایی بوده که سعی شده با توجه به محدودیت فضا از آنها حداقل چند نمونه بر روی دیوار قرار بگیرد.

طباطبایی با بیان اینکه در جریان این نمایشگاه نشست‌های تخصصی درباره وجوه ادبی مهدی سحابی در موزه برگزار می‌شود، گفت: ما در جریان تحقیقاتمان مجموعه نگاتیوها و عکس‌هایی از آقای سحابی پیدا کردیم که نمایش آنها شگفتی این نمایشگاه خواهد بود. بیشتر این عکس‌ها با موضوع انقلاب است و پیش از این هرگز به نمایش در نیامده است.

تلاش کردیم وجه هنری و ادبی سحابی را به صورت همزمان بررسی کنیم

سهراب احمدی کیوریتور ادبی نمایشگاه نیز در ادامه این نشست با بیان جملاتی از کتاب «در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست که سحابی ترجمه آن را انجام داده است، گفت: مهدی سحابی یک «من» است با وجوه متکثر مختلف. او گاه این من را به بیان واژگانی و گاه در بیان تصویری عیان کرده است و برای نشان دادن تصویر درست از او نمی‌توان این دو وجه را از هم سوا کرد.

وی با اشاره به اینکه برای این نمایشگاه دو کتاب مجزا به چاپ می‌رسد، توضیح داد: در یکی از این کتاب‌ها به آثار تجسمی و یکی از کتاب‌ها به آثار ادبی سحابی پرداخته شده و در آن به صورت روش‌مند و پیکره‌مند مطابق با روش‌های مطالعاتی در دانشگاه، آثار هنری و ادبی سحابی مورد نقد و خوانش نشانه شناسانه، روانکاوانه، جامعه‌شناختی و… قرار گرفته است.

کیوریتور ادبی این نمایشگاه در انتهای صحبت‌هایش گفت: مهم‌ترین دستاورد این کتاب‌ها آن بود که وجه تصویری و واژگانی آقای سحابی از هم سوا نشد و مطالعه روی آنها به موازات یکدیگر پیش آمد.

نمایشگاه مرور آثار مهدی سحابی در موزه هنرهای معاصر تهران سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ گشایش افتتاح می شود و تا ۲۸ آذر ۱۴۰۰ همزمان با نمایشگاه «نهان بر عیان» برپاست.