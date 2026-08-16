هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر صدور از هشدار هواشناسی نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار دوشنبه (۲۶ مرداد) و پایان آن سه شنبه (۲۷ مرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش محسوس دما تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار برخی نقاط به ویژه مناطق غیر ساحلی استان بوشهر خواهد بود.

وی تصریح کرد: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی ، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید ، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.