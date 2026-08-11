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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تقویت توده هوای گرم و افزایش محسوس دما، وزش باد در طول روز و احتمال گردوخاک و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار پنجشنبه (۲۲ مرداد) و پایان آن یکشنبه (۲۵ مرداد) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش محسوس دما تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار برخی نقاط بویژه مناطق غیر ساحلی استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی ، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید ، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6914354

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