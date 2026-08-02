هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم موج گرما ، افزایش رطوبت و شرجی هوا در برخی نقاط ساحلی (پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۰۶ مورخ چهارشنبه هفتم مرداد ماه جاری) و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار دوشنبه ۱۲ مرداد و پایان آن چهارشنبه ۱۴ مرداد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش محسوس دما تا آستانه های ۴۹ و ۵۰ درجه سلسیوس و بالاتر در برخی نقاط ، افزایش رطوبت و شرجی هوا در برخی نقاط ساحلی از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سطح استان بوشهر بویژه مناطق غیر ساحلی خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال آتش سوزی در مزارع و مراتع خشک، احتمال خسارت در بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه و مرغداری ها ناشی از افزایش دما از اثرات این مخاطره است.

وی یادآور شد: اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در شب یا اوایل صبح طی این مدت توصیه می شود.