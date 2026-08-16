به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، نشست مشترک شورای تخصصی ورزش معاونت صدا و فدراسیون فوتبال با حضور مدیران و برنامه‌سازان ورزشی شبکه‌های رادیویی و مهدی‌تاج رئیس فدراسیون فوتبال به میزبانی رادیو ورزش برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش و رئیس شورای تخصصی ورزش معاونت صدا، ضمن اشاره به حمایت همه‌جانبه مجموعه معاونت صدا و برنامه‌های رادیویی از تیم ملی فوتبال ایران در حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، خواستار حضور پررنگ رئیس و اعضای فدراسیون در برنامه‌های رادیویی و برگزاری نشست‌های مشترک شد.

در ادامه این نشست، مهدی‌تاج ضمن قدردانی از ابتکار و خلاقیت رادیو برای پخش همزمان مسابقات تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ از چندین شبکه رادیویی، اظهار کرد: فدراسیون فوتبال همواره برای شفاف‌سازی و پاسخ به پرسش‌های مخاطبان در کنار رادیو و رسانه ملی است.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: تلاش این فدراسیون بر آن است تا با کمک رسانه، اقدام‌های مؤثری در راستای سربلندی فوتبال کشور بردارد.

وی نقش شبکه‌های رادیویی را در اطلاع‌رسانی دقیق، فراگیر و بی‌واسطه به مخاطبان ورزشی مهم و اثرگذار توصیف و بر تداوم این همکاری در آینده تأکید کرد.

در حاشیه این نشست، مدیران و برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای گسترش تعاملات با فدراسیون فوتبال و پوشش بهتر رویدادهای ملی و بین‌المللی فوتبال مطرح کردند.