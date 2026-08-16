حکم اخراج یکی از دانشجویان دانشگاه شریف ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، درپی ناآرامی‌های زمستان ۱۴۰۴ شریف، حکم اخراج یکی‌ از دانشجویان دانشکده کامپیوتر دانشگاه، بعد از تایید در شورای مرکزی وزارت علوم، نهایی و صبح امروز به دانشگاه ابلاغ شد؛

اطلاعیهٔ معاونت دانشجویی در رابطه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف لازم می‌داند با توجه به انتشار اخبار غیردقیق درخصوص یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه، موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از انتشار شایعات بی‌اساس اعلام نماید:

موارد تخلف انضباطی واصله به دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه، مطابق ضوابط بررسی و فارغ از فضاسازی رسانه‌ای و منطبق بر ضوابط، مراحل خود را با رعایت انصاف و به دور از شتاب‌زدگی طی می‌نماید. در همین راستا اتهامات انتسابی آقای ر. د، دانشجوی سابق مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر بررسی و فرایند آن پس از تایید حکم صادره توسط شورای تجدیدنظر دانشگاه توسط شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اتمام رسید. شرح عناوین اتهامی اصلی ایشان بر اساس گزارشات واصله و مستندات موجود عبارت است از:

الف) «اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه» مطابق ماده ۴۲ شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان، شامل حضور متعدد در تجمعات غیرقانونی، سر دادن شعار، توهین به دانشجویان دیگر و...

ب) «توهین به مقدسات اسلامی یا ملی» مطابق ماده ۴۱ شیوه‌نامه انضباطی، شامل سوزاندن پرچم رسمی کشور، توهین به مقامات رسمی ملی و دینی، شعار توهین‌آمیز علیه نظام اسلامی

شورای انضباطی دانشگاه مطابق آیین‌نامه انضباطی در خصوص دعوت و تفهیم اتهام، پرونده مذکور را طی دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار داده و نامبرده نیز در جلسات رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را بدون هرگونه ابراز پشیمانی ارائه نمود و عدم ندامت ایشان در فرایند بررسی و صدور رای مورد توجه قرار گرفت.

سیر صدور و ابلاغ حکم مربوطه به شرح زیر است:

الف) شورای بدوی پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات، پیشنهاد اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌های کشور به مدت پنج سال را صادر نمود.

ب) شورای تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده و رای بدوی صادره، ضمن تایید حکم بدوی اخراج، چهار سال محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های کشور برای نامبرده را صادر کرد.

ج) شورای مرکزی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پرونده را بررسی و در نهایت حکم صادره توسط شورای تجدید نظر دانشگاه را مورد تأیید قرار داده و رای مذکور را در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ کرد.

این حکم تنها حکم اخراج قطعی صادره توسط شورای مرکزی درخصوص دانشجویان این دانشگاه می‌باشد.

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف