حسین عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی عملکرد اورژانس استان تهران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: عملکرد اورژانس تهران با توجه به شرایط خاص امنیتی، بمباران‌ها، ترافیک و حضور گسترده جمعیت، بسیار خوب و قابل تقدیر بود.

وی اظهار کرد: در جریان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، با وجود شرایط خاص امنیتی، ترافیک و حضور گسترده مردم، کادر اورژانس ۱۱۵ تهران عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستند خدمات را به‌موقع به مردم ارائه کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: به نظر من در حوادث اخیر تهران، دو مجموعه اورژانس استان تهران و شهرداری تهران نقش بسیار مؤثری داشتند چراکه علاوه بر ارائه خدمات به‌موقع، در کنترل شرایط روانی جامعه و کاهش اضطراب و استرس مردم در پی بمباران‌های شدید نیز مؤثر بودند.

عبدلی به عملکرد اورژانس استان تهران در مدیریت حوادث ناشی از جنگ اشاره و اظهار کرد: کیفیت مراقبت از جان مصدومان و بیماران اورژانسی، چه بیماران عادی و چه مصدومان حوادث ناشی از بمباران، حضور به‌موقع نیروها، نحوه انتقال بیماران و همچنین خدمات ارائه‌شده پس از انتقال، همگی در سطح بسیار خوبی قرار داشت و عملکرد اورژانس قابل تقدیر بود.

وی با اشاره به کمبود آمبولانس و فرسودگی بخشی از ناوگان اورژانس، افزود: با وجود محدودیت امکانات، کمبود آمبولانس و قدیمی بودن بخشی از آمبولانس‌ها، خدمات اورژانس در حوادث اخیر به‌خوبی انجام شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به جلسات این کمیسیون با اورژانس استان تهران، گفت: باید توجه داشت که تجهیزات و امکانات اورژانس تهران و کشور نیازمند توسعه و نوسازی است.

وی با اشاره به اهمیت «زمان طلایی» در خدمات فوریت‌های پزشکی، بیان کرد: در حوادث، زمان طلایی اهمیت بسیار زیادی دارد و پس از وقوع حادثه، حضور فیزیکی نیروهای ماهر و باتجربه باید سریع، دقیق و به‌موقع باشد. خوشبختانه در حوادث اخیر، حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ تهران سریع و مؤثر بود.

عبدلی ادامه داد: تجهیزات موجود در اورژانس در حد قابل قبولی است اما در کشورهای مختلف تجهیزات پیشرفته‌تری وجود دارد که این امکان را فراهم می‌کند بخشی از خدمات درمانی در همان محل حادثه و پیش از انتقال بیمار انجام شود تا خطرات و عوارض احتمالی در مسیر انتقال کاهش پیدا کند. بنابراین می‌توان در زمینه توسعه تجهیزات و فناوری‌های اورژانس نیز اقدامات بیشتری انجام داد.



وی با تقدیر از نیروهای اورژانس استان تهران گفت: در مجموع، با توجه به مهارت و تجربه نیروهای اورژانس، از جمله پرستاران و کارشناسان عملیاتی، عملکرد این مجموعه در حوادث اخیر خوب بوده است.

عبدلی در پایان با اشاره به ترافیک تهران به عنوان یکی از موانع مهم در ارائه خدمات اورژانسی، اظهار کرد: ترافیک یکی از معضلات جدی تهران است که می‌تواند زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل حادثه و در نتیجه زمان طلایی درمان را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، در مجموع مواردی که تأخیر ناشی از ترافیک یا دیر رسیدن اورژانس استان تهران منجر به فوت یا تشدید جدی وضعیت بیمار شده باشد، کم بوده است.