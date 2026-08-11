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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

بنزین به نرخ پالایشگاه در ۱۰۰ جایگاه استان کرمان عملیاتی می‌شود

بنزین به نرخ پالایشگاه در ۱۰۰ جایگاه استان کرمان عملیاتی می‌شود

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: قیمت نهایی نرخ چهارم سوخت طی ۴۸ ساعت آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد، زیرساخت استفاده از نرخ چهارم در ۱۰۰ جایگاه منتخب استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، در ستاد سوخت استان کرمان با اشاره به لزوم همکاری فرمانداران و تقویت نظارت‌های میدانی بر توزیع سهمیه‌های بنزین گفت: کارت‌های سوخت شهروندان هم‌اکنون شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان است که فرآیند شارژ آنها طبق روال در حال انجام است.

وی در خصوص ذخیره مازاد سوخت اعلام کرد: با تصمیم وزارت نفت، ۲۰ لیتر سهمیه اضافه در کارت‌ها شارژ شده است. ضمن اینکه تمام موارد احتمالی در هفته پیش‌رو رصد و در صورت بروز مشکل، بلافاصله برطرف خواهد شد.

ذاکری، با بیان اینکه قیمت نهایی نرخ چهارم سوخت در ۴۸ ساعت آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد، تصریح کرد: زیرساخت استفاده از نرخ چهارم در ۱۰۰ جایگاه منتخب استان فراهم شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان ضمن درخواست از مسئولان مربوطه برای تدبیر در تخصیص سهمیه جایگاه‌ها گفت: تدبیری صورت گیرد که در هر شهرستان ۳ تا ۴ جایگاه در نظر گرفته شود تا دسترسی مردم به‌ویژه در محورهای پرتردد و مناطق کشاورزی تسهیل شود.

ذاکری، با اشاره به تأثیر مثبت اجرای این طرح بر روند مدیریت سوخت افزود: در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای نرخ چهارم و کسب نتایج مثبت، موضوع جمع‌آوری طرح کدینگ در استان کرمان به‌طور جدی پیگیری خواهد شد که در این صورت، ۵۶ مجتمع بین‌راهی و جایگاه سوخت مشمول طرح کدینگ از این وضعیت خارج می‌شود.

وی گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین بی‌وقفه بنزین سوپر در سراسر استان فراهم شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد. بنزین سوپر بعد از قیمت چهارم بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود و هر یک از فرمانداری‌ها در صورت نیاز درخواست خود را به شرکت نفت اعلام خواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار کرمان در خصوص سهمیه‌بندی سوخت خودروها تصریح کرد: تمام ادارات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و همچنین شرکت‌های تحت پوشش دستگاه‌ها که دارای خودروهای استیجاری هستند، مشمول این طرح می‌شوند و بر این اساس برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۸ لیتر بنزین با تأیید دستگاه مربوطه و حراست همان دستگاه قابل شارژ و پرداخت است.

ذاکری، با بیان اینکه نرخ تمام‌شده در تمام شهرستان‌ها محاسبه شده است، اظهار داشت: با هدف دسترسی عادلانه، تعداد ۱۰۰ جایگاه و مجتمع بین‌راهی بر اساس میزان تردد در محورهای مواصلاتی و جمعیت شهرها مشخص شده و نرخ تمام‌شده و نرخ چهارم در این مراکز ارائه خواهد شد.

معاون استاندار کرمان خطاب به فرمانداران تأکید کرد: از شهرداری‌ها خواسته شود نیازهای مربوط به جایگاه‌های سی‌ان‌جی را اعلام و نسبت به تحقق آن ملزم شوند تا از ۵۰ امتیاز در اختیار استان استفاده بهینه صورت گیرد؛ این تسهیلات با اعتبار قابل توجهی به‌صورت رایگان از سوی دولت تأمین و هزینه خواهد شد.

ذاکری، با قدردانی از همراهی دستگاه‌ها طی ۱۸ روز گذشته، گفت: امیدواریم در ۱۰ روز آتی این طرح در سطح کشور به تصویب برسد و در تمام استان‌ها اجرا شود. موضوع به‌صورت هفتگی در حوزه معاونت‌های عمرانی و امنیتی استان پیگیری و گزارش آن ارائه می‌شود.

وی افزود: این اقدام پس از اجرای موفق در کرمان، برای استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز تسری خواهد یافت و روند بهره‌مندی در سطح ملی توسعه پیدا می‌کند.

کد مطلب 6914516

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