به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، در ستاد سوخت استان کرمان با اشاره به لزوم همکاری فرمانداران و تقویت نظارتهای میدانی بر توزیع سهمیههای بنزین گفت: کارتهای سوخت شهروندان هماکنون شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان است که فرآیند شارژ آنها طبق روال در حال انجام است.
وی در خصوص ذخیره مازاد سوخت اعلام کرد: با تصمیم وزارت نفت، ۲۰ لیتر سهمیه اضافه در کارتها شارژ شده است. ضمن اینکه تمام موارد احتمالی در هفته پیشرو رصد و در صورت بروز مشکل، بلافاصله برطرف خواهد شد.
ذاکری، با بیان اینکه قیمت نهایی نرخ چهارم سوخت در ۴۸ ساعت آینده اطلاعرسانی خواهد شد، تصریح کرد: زیرساخت استفاده از نرخ چهارم در ۱۰۰ جایگاه منتخب استان فراهم شده است.
معاون عمرانی استاندار کرمان ضمن درخواست از مسئولان مربوطه برای تدبیر در تخصیص سهمیه جایگاهها گفت: تدبیری صورت گیرد که در هر شهرستان ۳ تا ۴ جایگاه در نظر گرفته شود تا دسترسی مردم بهویژه در محورهای پرتردد و مناطق کشاورزی تسهیل شود.
ذاکری، با اشاره به تأثیر مثبت اجرای این طرح بر روند مدیریت سوخت افزود: در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای نرخ چهارم و کسب نتایج مثبت، موضوع جمعآوری طرح کدینگ در استان کرمان بهطور جدی پیگیری خواهد شد که در این صورت، ۵۶ مجتمع بینراهی و جایگاه سوخت مشمول طرح کدینگ از این وضعیت خارج میشود.
وی گفت: پیشبینیهای لازم برای تأمین بیوقفه بنزین سوپر در سراسر استان فراهم شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد. بنزین سوپر بعد از قیمت چهارم بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی عرضه میشود و هر یک از فرمانداریها در صورت نیاز درخواست خود را به شرکت نفت اعلام خواهند کرد.
معاون عمرانی استاندار کرمان در خصوص سهمیهبندی سوخت خودروها تصریح کرد: تمام ادارات، دستگاههای نظامی و انتظامی و همچنین شرکتهای تحت پوشش دستگاهها که دارای خودروهای استیجاری هستند، مشمول این طرح میشوند و بر این اساس برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۸ لیتر بنزین با تأیید دستگاه مربوطه و حراست همان دستگاه قابل شارژ و پرداخت است.
ذاکری، با بیان اینکه نرخ تمامشده در تمام شهرستانها محاسبه شده است، اظهار داشت: با هدف دسترسی عادلانه، تعداد ۱۰۰ جایگاه و مجتمع بینراهی بر اساس میزان تردد در محورهای مواصلاتی و جمعیت شهرها مشخص شده و نرخ تمامشده و نرخ چهارم در این مراکز ارائه خواهد شد.
معاون استاندار کرمان خطاب به فرمانداران تأکید کرد: از شهرداریها خواسته شود نیازهای مربوط به جایگاههای سیانجی را اعلام و نسبت به تحقق آن ملزم شوند تا از ۵۰ امتیاز در اختیار استان استفاده بهینه صورت گیرد؛ این تسهیلات با اعتبار قابل توجهی بهصورت رایگان از سوی دولت تأمین و هزینه خواهد شد.
ذاکری، با قدردانی از همراهی دستگاهها طی ۱۸ روز گذشته، گفت: امیدواریم در ۱۰ روز آتی این طرح در سطح کشور به تصویب برسد و در تمام استانها اجرا شود. موضوع بهصورت هفتگی در حوزه معاونتهای عمرانی و امنیتی استان پیگیری و گزارش آن ارائه میشود.
وی افزود: این اقدام پس از اجرای موفق در کرمان، برای استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز تسری خواهد یافت و روند بهرهمندی در سطح ملی توسعه پیدا میکند.
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