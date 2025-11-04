انهدام باند سارقان احشام در کرمانشاه با هوشیاری پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، شکراله کدیوریان سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای سارقان احشام در چند شهرستان استان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت احشام در مناطق روستایی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌ها برای شناسایی عاملان آغاز شد.

کدیوریان افزود: مأموران با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و جلب همکاری‌های مردمی، یکی از سارقان سابقه‌دار را در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد سارقان با استفاده از خودروهای سواری، پس از شناسایی دامداری‌ها، شبانه با تخریب دیوار یا قفل مکان نگهداری احشام وارد شده و دام‌ها را به سرقت می‌بردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان تصریح کرد: متهم اصلی در بازجویی‌های فنی به ۱۰ فقره سرقت احشام با همکاری چند نفر دیگر اعتراف کرد که در ادامه، دو همدست وی و فرد مالخر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

کدیوریان با هشدار به دامداران تأکید کرد: لازم است صاحبان دام با استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله نصب دوربین و قفل‌های مقاوم، از بروز سرقت پیشگیری کنند و در صورت مشاهده افراد ناشناس یا خودروهای مشکوک در اطراف محل نگهداری احشام، بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.