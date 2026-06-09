به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکرالله کدیوریان اظهار کرد: در پی افزایش گزارش‌های مردمی درباره سرقت تلفن همراه در نقاط پرتردد و شلوغ شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند دو زن را که به صورت حرفه‌ای در اماکن شلوغ اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان می‌کردند، شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و در جریان بازجویی‌های فنی به ارتکاب ۱۲۶ فقره سرقت تلفن همراه در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، تعدادی گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد و تاکنون شماری از مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند.

سرهنگ کدیوریان خاطرنشان کرد: در این پرونده یک مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد و تمامی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست در اماکن پرتردد و شلوغ نسبت به حفظ و نگهداری اموال شخصی خود، به ویژه تلفن همراه، دقت بیشتری داشته باشند.