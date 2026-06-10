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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۲ باند سارقان منازل در کرمانشاه متلاشی شد

۲ باند سارقان منازل در کرمانشاه متلاشی شد

کرمانشاه - رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از انهدام ۲ باند سرقت منزل و دستگیری پنج سارق و یک مالخر خبر داد و گفت: ۳۴ فقره سرقت در این پرونده‌ها کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از شناسایی و انهدام ۲ باند سرقت منزل در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در جریان این عملیات‌ها ۳۴ فقره سرقت کشف و اموال مسروقه نیز ضبط شد.

سرهنگ شکرالله کدیوریان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر کرمانشاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند پنج نفر از اعضای ۲ باند سرقت و همچنین یک مالخر را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در عملیات‌هایی جداگانه دستگیر شدند و در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۳۴ فقره سرقت منزل در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

کدیوریان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل ۵۵۰ گرم طلا، تلویزیون، دوچرخه و انواع لوازم خانگی و برقی کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به بازگرداندن اموال کشف‌شده به مالکان آنها، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6856265

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